Drukneulykke: Mand død i Kastrup Havn

En mand er død, efter han blev fundet i vandet ved Kastrup Havn nytårsaften.

Det bekræfter Københavns Politi overfor Ekstra Bladet.

- Der er fundet en mand i vandet, og der blev udøvet førstehjælp på ham, men det var for sent. Han er erklæret død på stedet derude, siger vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

Der er tale om en midaldrende mand, lyder det.

Til Ritzau siger Københavns Politi, at manden faldt i vandet fra kajkanten. Han skulle have forsøgt at kravle over på en båd, lyder den foreløbige teori, som politiet arbejder ud fra, oplyser vagtchefen i Københavns Politi.

Ifølge vagtchefen er der ikke noget, der tyder på en kriminel handling, men at der er tale om en ulykke.

- Men vi undersøger selvfølgelig stadig bredt og udelukker ikke noget, siger vagtchefen.

Politiet har identificeret manden, og de pårørende er underrettet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.01.