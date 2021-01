DSB-ansat overfaldet: Bad mand tage mundbind på

47-årig sigtet for vold mod tjenestemand i funktion, men hævder han handlede i selvforsvar

Banegården i Aarhus blev onsdag morgen gerningssted for et voldeligt overfald, hvor en DSB-medarbejder blev slået med med skilte.

Ifølge offeret havde han bedt en mand på en bænk på banegården om at tage mundbind på. Manden nægtede og blev bedt om at forlade banegården.

Det fik ham til at hælde noget af sin øl ud over DSB-medarbejderen, hvorefter han dels kastede nogle skilte efter offeret, dels slog ham med et par af skiltene.

Da han fik at vide, at politiet var på vej, løb han fra stedet. Klokken var seks om morgenen, da patruljen rykkede ud og fandt medarbejderen med skrammer i ansigtet. Han var dog ikke kommet alvorligt til skade.

Tre kvarter senere kontaktede en 47-årig mand selv politiet og fortalte, at det var ham, der havde været på banegården. Han siger, han handlede i selvforsvar og mener ikke selv, han har gjort noget galt.

Alligevel blev han anholdt og sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste.

Der var flere vidner til optrinnet, ligesom der også er videoovervågning på banegården.

Østjyllands Politis presseafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at manden ikke vil blive krævet varetægtsfængslet.