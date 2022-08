DSB efter puttefest: Flere udsatte sig selv for livsfare

Der er en grund til, at der er broer over og tunneller under togspor. Men dét skænkede en gruppe på 30 unge mennesker formentlig ikke mange tanker fredag aften.

Således løb gruppen over togskinnerne på Svanemøllen Station for at nå over til et tog på en anden perron.

Det skriver TV 2 Lorry.

Informationschef hos DSB Tony Bispeskov oplyser til mediet, at gruppen af unge løb over mod et tog, der havde retning mod Dyrehaven, hvor massevis af unge var samlet til den såkaldte 'puttefest' i forbindelse med gymnasiernes opstart.

Og episoden giver DSB anledning til at understrege vigtigheden af, at man aldrig færdes på skinnerne, fordi der kører tog med høj hastighed.

Til TV 2 Lorry siger informationschefen:

- Det er forbundet med meget stor fare, for der kommer også gennemkørende tog, og sigtbarheden i sådan en stor gruppe er også meget lav. Så vi vurderer, det har været en meget farlig situation, og vi vil på det skarpeste advare mod, man gør sådan noget.

Han påpeger, at det er svært at se ordentligt, når man befinder sig i en større gruppe, og at der er risiko for at falde, når man løber i en større flok.

Under puttefesten havde politiet en del at se til. Blandt andet anholdt de en person, der er mistænkt for at have begået et seksuelt overgreb mod en 15-årig pige.