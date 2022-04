Dusør: Søskende fandt skelet

Et søskendepar på 12 og 8 år var blandt de borgere i Østjyllands Politikreds, som netop har fået en dusør på politigården i Aarhus for en særlig indsats.

De to børn fik sammen med seks andre takkebreve og mindre kontantbeløb af politidirektør Kirsten Dyrman og stabschef Thomas Anderskov Riis fra Østjyllands Politi.



12-årige Frej Rysgaard Møller og hans søster Siri på 8 fandt, mens de legede på en mark, et menneskeskelet i et vandhul i Hjortshøj.

De gik hjem og tilkaldte deres mor, Nina, der ringede 112, hvorefter politiet kom til og tog sig af fundet.

- Frej og Siri udviste både mod og overskud ved at forholde sig fattet, undgå at røre ved skelettet samt udtrykke sig klart og tydeligt i forbindelse med den efterfølgende afhøring, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse om dusørmodtagerne.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at sagen viste sig at vedrøre en kvinde, der tidligere var blevet meldt savnet. Der var ikke tale om en forbrydelse.

Børnene fandt skelettet tilbage i marts 2020, men ceremonien for alle dusørmodtagerne har været udskudt på grund af corona.

Hjalp andre

Politiet oplyser, at der blandt de andre modtagere af dusører var:

John Emil Tolstrup fra Hadsten var på vej hjem til en opgave med Hjemmeværnet, da han kørte forbi to biler, som var forulykket i Hammel. John begyndte at regulere trafikken, så ambulance- og redningspersonale kunne fokusere på de tilskadekomne.

Jonas Bonde Jensen fra Aarhus C passerede en livløs dreng på fortovet, der var faldet om på grund af et hjertestop. Jonas begyndte straks at give hjertemassage på den 15-årige dreng sammen med en politibetjent, mens vidner blev sendt efter en hjertestarter. Drengens hjerte begyndte at slå igen, og han blev kørt i ambulance hospitalet. Han var efterfølgende meldt i god behold.

Monica Østergaard Rasmussen fra Hjortshøj og en anden borger blev i kraft af deres funktion som hjerteløbere kaldt ud til en livløs mand, der havde taget sit eget liv. Der var allerede flere hjerteløbere på stedet, men Monica og den anden borger rettede deres fokus mod afdødes forlovede, der stod alene tilbage med sit lille barn og ydede psykologisk førstehjælp.