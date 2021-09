Dusørjæger frifundet for tyveri af historisk sølvskat

Det er en meget lettet mand, der er i den anden ende af røret, da Ekstra Bladet fanger den 43-årige dusørjæger på telefonen efter dagens domsafsigelse.

Han har siddet tiltalt for at have stjålet selvsamme sølvskat, som han skaffede tilbage til rette ejermand i jagten på en dusør på tre millioner kroner.

Sagen udspillede sig tilbage i 2018, hvor en rigmand i Gentofte fik stjålet sin private samling af sølv-effekter under et indbrud i hans villa.

Ejeren udlovede en dusør, og den nu 43-årige mand indgik i sagen som dusørjæger. Han skaffede sølvskatten tilbage til rigmanden, men i stedet for at blive indehaver af en kæmpedusør, blev han tiltalt for indbrud, subsidiært hæleri. Han nægtede sig skyldig og har forklaret, at han brugte sit netværk i det mere lyssky miljø til at lokalisere tyvekosterne.

Fantastisk

- Jamen jeg har det fantastisk. Det har været tre sindssygt hårde år for mig, min kæreste og vores børn, og at gå med en følelse af, at du måske skal i fængsel eller blive dømt for noget, du ikke har gjort, den er hård, siger en tydeligt berørt dusørjæger.

- Jeg havde hele familien med. Alle børnene - fire styks - og min helt fantastiske kæreste, som har været en kæmpe klippe i hele den her proces. Hun har formået stadig at holde mig ud og har bare været der.

Han er blevet frifundet for det forhold, der drejer sig om indbruddet, hvor kulturhistorisk sølvtøj til en værdi af knap 11 millioner kroner blev stjålet, subsidært for hæleri i samme forhold. Frifindelsen var med dissens. To af dommerne stemte for frifindelse, den tredje for at kende ham skyldig.

Han er blevet fundet skyldig i flere andre forhold, der drejer sig om hæleri af andre sølvgenstande, som politiet fandt under ransagning.

Dommen lyder på 80 dages betinget fængsel med et års prøvetid, og her er der blevet lagt vægt på, at han ikke er tidligere straffet, og at sagen ligger tre år tilbage.

Skaffede sølvskat og blev anholdt

Sagen er speciel, for dusørjægeren var i tæt kontakt med sølvskattens ejer og dennes sikkerhedsrådgiver, imens han forsøgte at lokalisere de stjålne genstande.

Rigmanden var i gang med en katalogisering af sin sølvsamling, da flere genstande blev stjålet. Rigmanden mener, at det ser ud til, at tyvene tog udvalgte ting, og han fik derfor en mistanke om, at nogle kunne have hacket sig ind i en dropbox, hvor billederne lå. Det er der dog intet, der tyder på. Politifoto

Men da han efter aftale med ejeren troppede op for at aflevere de genfundne genstande, blev han lagt i håndjern, anholdt og sidenhen varetægtsfængslet.

Efter en lang række retsmøder i Retten i Lyngby er sagen afgjort, og Statsadvokaten skal nu vurdere, om den skal ankes til landsretten. Ifølge dusørjægeren er der ingen tvivl om, hvad næste skridt nu er.

- Når jeg har sundet mig lidt, så er næste skridt, at jeg skal have min dusør. Nu må vi se, om anklagemyndigheden anker den, men i dag er det i hvert fald en sejr, fastslår han og fortæller, at frifindelsen skal fejres med sushi og Tessa-koncert i Tivoli.

- Husk også at sige tak til min kæreste, det er vigtigt, at det står der. For så kan det også være, at jeg er heldig senere, hvis du forstår hvad jeg mener, griner den tydeligt lettede mand.