Dybt rystet over kommunalt svigt

Mor til handicappet søn er stiktosset over, at sexdømt taxachauffør kunne fortsætte med at køre med børn og handicappede i månedsvis, efter at han i maj i år blev sigtet for flere overgreb mod 17-årig, retarderet kvinde

Lone Sanders ældste, handicappede søn, Malthe på 15 år, kørte dagligt i bus med den nu dømte chauffør, Henrik Madsen, i to år frem til han blev dømt ved Retten i Herning 29. september i år.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om sagen om den 57-årige Henrik Madsen, der blev dømt for flere gange i en periode på fire måneder fra december 2021 til marts i år at have seksuelt udnyttet en 17-årig, mentalt retarderet kvinde, han kørte specialkørsel med i Ikast-Brande Kommunes regi.

Buschaufføren blev idømt et års ubetinget fængsel, men kan først frihedsberøves - og fratages retten til fortsat at køre erhvervskørsel - efter en endelig dom i landsretten i den ankesag, som endnu ikke er berammet.

De gentagne seksuelle overgreb i form af samleje i chaufførens bus skete, mens den dømte Henrik Madsen var ansat hos Ejstrupholm Taxi, der har en aftale om at stå for al specialkørsel for Ikast-Brande Kommune. Foto Anders Brohus

- Jeg er dybt rystet over, at hverken Ikast-Brande Kommune eller Ejstrupholm Taxi greb ind på nogen som helst måde, efter at chaufføren var blevet sigtet tilbage i maj, siger Lone Sander og fortsætter:

- Det er i den her sammenhæng fuldstændig ligegyldigt, at der er tale om en personsag, og at kommunen derfor siger, at de har tavshedspligt. Jeg er også ligeglad med, at chaufføren ikke var dømt endnu. Når en sag af den her karakter kommer frem med en mistanke mod en person for at have seksuelt misbrugt en mentalt retarderet kvinde på 17 år og dermed samtidig sit tillidshverv på det groveste, så skal vedkommende selvfølgelig ikke bare fortsætte i sit job, selvom der ikke er afsagt dom.

Malthe har ikke noget sprog

Lone Sanders søn, Malthe, har haft brug for kommunal buskørsel, siden han var helt lille. Men den midtjyske mor fra Brande har mistet tilliden til kommunen, efter at hun af egen drift googlede sig til, hvad der er op og ned i sagen nogle dage efter domsafsigelsen for halvanden måned siden.

- Jeg blev kun oplyst om sagen, fordi jeg undrede mig over, at det ikke længere var den samme buschauffør, der kørte med Malthe, fortæller Lone Sander med tydelig indignation.

43-årige Lone Sander er en af flere forargede forældre, der retter skarp kritik mod især Ikast-Brande Kommune for deres håndtering af sagen om den dømte buschauffør, der kørte videre med børn og handicappede, selvom kommunen i månedsvis kendte til den alvorlige sag. Foto Anders Brohus

Malthe er svært mentalt retarderet og går i 8. klasse på en specialskole i Herning. Han har ikke noget sprog og er afhængig af dagligt at blive transporteret de cirka 25 kilometer fra familiens hjem til skolen.

- Vi kan ikke vide, hvad der er foregået i den bus i de to år, den dømte chauffør har kørt med vores søn. Har han (Malthe) set noget eller selv oplevet noget? Det får vi aldrig svar på. Vi må bare tro og håbe, at der ikke er sket vores søn noget, siger Lone Sander.

Har mistet tilliden til kommunen

Vicekommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune, Rasmus Byskov-Nielsen, beklager kommunens håndtering af sagen og siger, at der fremover strammes op for at undgå lignende tilfælde. Den dømte handicap-chauffør kørte for Ejstrupholm Taxi, da overgrebene skete, men indehaver Hanne Pedersen ønsker ikke at udtale sig om sagen til Ekstra Bladet.

Kommunens beklagelse klinger hult hos Lone Sander og flere andre forældre, hvis børn benytter sig af daglig skolekørsel.

- Man skal selvfølgelig ikke dømme uskyldige, men i sager som her, bør der være nogen, der tager ansvar for, at en sigtet og nu dømt person ikke bare arbejder videre i den samme funktion.

- Man skal kunne stole 110 procent på, at alt er trygt og godt, når man sender sit barn ud af døren hver morgen i tillid til, at kommunen sørger for transport på en ordentlig og ansvarlig måde, siger den 43-årige mor og tilføjer med et suk:

- Det var ikke tilfældet for os, og vi har svært ved at se os selv få fuld tillid til kommunen igen.

Formand for handicaporganisationen Lev, Anni Sørensen, mener, det er grotesk, at den dømte handicap-chauffør bare kunne blive ved med at køre, selvom han var sigtet i fire måneder, inden han blev dømt ved byretten. Privatfoto

Handicapformand: Grotesk han kunne fortsætte

Der er ikke den mindste tvivl hos Anni Sørensen, der er landsformand for Lev, en handicaporganisation for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.

Efter at der blev sat foreløbigt punktum i byretten i sagen om buschaufføren Henrik Madsen, der blev idømt et års ubetinget fængsel for at have udnyttet sit tillidshverv til at begå flere seksuelle overgreb mod en 17-årig kvinde med udviklingshandicap, kan det ifølge Anni Sørensen kun gå for langsomt med at skride til handling.

- Når vi har at gøre med en sag med denne grovhed, bør det selvfølgelig være muligt at fratage den dømte retten til at udøve sit erhverv som chauffør umiddelbart efter en domsafsigelse. Også selvom sagen er anket videre i retssystemet, siger Anni Sørensen og tilføjer, at en midlertidig suspendering allerede bør kunne ske fra det øjeblik, der er en mistanke eller sigtelse.

Tvivl skal komme den sårbare til gode

Hun mener, at al tvivl bør komme de sårbare til gode - i dette tilfælde den udviklingshandicappede, 17-årige kvinde, der var offer for flere seksuelle overgreb, mens hun skulle transporteres fra et punkt til et andet. Samt alle andre børn og unge med handicap, der risikerer at blive udsat for overgreb fra den dømte chauffør, tilføjer Anni Sørensen.

Ejstrupholm Taxi burde have suspenderet den nu sexdømte chauffør allerede fra det øjeblik, han blev sigtet i sagen, mener Lev's landsformand Anni Sørensen. Foto Anders Brohus

- Det er grotesk, at en dømt person i en så grov sag bare kan fortsætte med at udnytte sit erhverv. Så er der jo stor risiko for, at han fortsætter med at begå overgreb, mens sagen genbehandles, siger Anni Sørensen og tilføjer, at det er rimeligt at forlange, at arbejdsgiveren tager et ansvar ved at fjerne en dømt fra sit job, hvis overgrebet er sket i forbindelse med arbejde.

Ekstra Bladet ville gerne have haft svar fra Ejstrupholm Taxi på, hvorfor man ikke fjernede chaufføren fra at køre med børn og handicappede allerede, da han blev sigtet i maj i år, men indehaver Hanne Pedersen har ikke ønsket at forklare sig.

Skriv til trl@eb.dk, hvis du ved noget om sagen..