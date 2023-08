Dykkere og både sendt til melding om drukneulykke

Onsdag klokken 17.39 modtog politiet en melding om en drukneulykke på Julsø i Silkeborg.

En kano med tre personer ombord var kæntret, og de kunne ikke selv komme op. Derfor blev der slået alarm, og brandvæsenet sendte to både og et dykkerhold afsted, oplyser operationschef Steen Bøje fra Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

- Vi var ikke klar over, hvor på søen de her personer befandt sig, så derfor sendte vi en del mandskab afsted ud fra princippet 'better safe than sorry'. Vi fik at vide, at de alle tre havde redningsvest på, men ud fra samme princip kørte dykkerne fra Aarhus også afsted, så vi også ville være i stand til at finde dem, hvis de var gået ned, forklarer Steen Bøje.

Så galt gik det heldigvis ikke. Alle tre personer blev reddet op i én af brandvæsenets både og sejlet i land ved Munkedalsvej nær det sted, hvor Hotel Julsø brændte ned til grunden i februar 2020. Her blev de tilset af sundhedspersonale.

Hos Sydøstjyllands Politi oplyser vagtchef Halfdan Kramer, at der er tale om tre voksne, som alle er blevet tilset af en læge, og ingen af dem havde brug for at blive tjekket yderligere på sygehuset.

- Der er angiveligt sket det, at deres kano på grund af vejret har taget så meget vand ind, at den til sidst er kæntret. Det kan være meget svært at få vendt sådan en kano om igen, fordi den simpelthen er tung, og de har nok ikke haft fodfæste, da de var nogle hundrede meter ude på søen, siger Halfdan Kramer.

Det var en person i en anden kano, der ringede efter hjælp. Vedkommende fortalte politiet, at det ikke var muligt for ham eller hende selv at komme de tre personer til undsætning på grund af vejrforholdene.