Eddie-sagen for retten igen: Skudt, brændt og smidt i tønder

Hvem lyver? Hvem taler sandt?

Skåret ind til marven er det svaret på de spørgsmål, der kommer til at afgøre, hvilken skæbne to mænd på hnholdsvis 54 og 47 år vil få.

De to er tiltalt for manddrab på den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, som brutalt blev dræbt på en afsides beliggende ejendom på Rendborgvej ved Elling nord for Frederikshavn 9. maj sidste år.

Mandag tager Vestre Landsret fat på ankesagen mod de to mænd, som blev henholdsvis dømt og frikendt for manddrab ved Retten i Hjørring i oktober.

Den 54-årige blev ud over drab også dømt for usømmelig omgang med lig, overtrædelse af våbenloven samt hærværk.

Gik som en fri mand

Den 47-årige blev dømt for usømmelig omgang med lig, men kunne dengang forlade retten som en fri mand, da han havde siddet varetægtsfængslet tilstrækkelig længe, til at afsoningen var overstået.

Efter mere end halvandet års varetægt kunne den i dag 47-årige tage sin søn i hånden ude i friheden. Foto: René Schütze

Nu skal landsretten afgøre, om han kan forblive en fri mand. Og om den 54-årige Bengt Johan Reistad skal have stadfæstet de 13 års fængsel, han blev dømt til i byretten, om han skal frifindes, som han selv mener, eller have ændret sanktionen i op- eller nedadgående retning.

Nævningetinget i oktober fandt den 47-åriges forklaring stort set troværdig, hvorfor han blev frifundet for manddrab.

Derfor bliver det i landsretten et helt afgørende omdrejningspunkt, om det også forholder sig sådan for de dommere, der nu skal vurdere sagen med nye øjne.

De to tiltalte mænds forklaringer stak ved Retten i Hjørring i hver sin retning. Den 54-årige nægtede, at han havde noget med sagen at gøre, og beskyldte sin 47-årige kammerat – eller nu tidligere kammerat – for at være ansvarlig for Eddie Karl-Johan Christensens voldsomme død.

Dræbt med skud

Ifølge tiltalen blev han dræbt med skud fra klos hold lidt efter klokken 22 den pågældende majaften efter endnu et skænderi med den 54-årige, på hvis ejendom Eddie boede i sin udrangerede campingvogn.

Forud var gået en række episoder og uenigheder, blandt andet om Eddies hund, som løb frit omkring på grunden, på trods af at han havde givet den 54-årige håndslag på, at den skulle holdes i snor.

Den 47-årige og hans kone og barn boede til leje i en del af huset hos den 54-årige.

Efter drabet blev Eddies lig skaffet af vejen på bestialsk vis. Det blev brændt af på et stort bål, som blev fodret med brænde gennem flere døgn på den afsidesbeliggende ejendom.

Liget gemt i olietønder

Senere blev den 39-årige skagbos sidste jordiske rester fundet fordelt i to olietønder, der var gemt af vejen på havnen i Frederikshavn på en adresse, som den 54-årige ejede.

Umiddelbart efter byrettens dom tog den 47-årige og hans jævnaldrende hustru sammen med deres søn på 10 år til England, hvor de har boet siden.

Landsretten skal behandle sagen mod de to mænd over ni retsdage.

Der ventes at falde endelig dom i maj.