Eddies ven: Han ville væk den aften

Eddie var i kontakt med flere for at få sin campingvogn flyttet, den dag politiet mener, han blev slået ihjel

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Eddie Christensen havde meget travlt med at få sin campingvogn flyttet fra landejendommen på Rendborgvej nord for Frederikshavn 9. maj sidste år. Det står klart, efter en tidligere træningskammerat og en ven har afgivet forklaring i drabssagen.

Den 39-årige mands hastværk viste sig at være berettiget. Politiet mener, at Eddie blev skudt og smidt på et brændende bålsted på Rendborgvej netop denne aften.

En tidligere træningskammerat, der trænede mma og thaiboksning med Eddie Christensen for 10-15 år siden, forklarede, at han havde været med Eddie ude og kigge på nogle træer på Rendborgvej, der skulle fældes, en to-tre uger før drabet.

Ifølge vidnet sagde Eddie, at ham, der ejede gården, ’var noget paranoid’.

9. maj klokken 21.34, ringede Eddie så pludselig til ham og kørte umiddelbart efter ind i hans indkørsel.

- Han spørger, om jeg kan hjælpe med at flytte hans campingvogn, forklarede vidnet og sagde, at Eddie havde sagt, at 'Kaptajnen er pissefuld og har drukket hele dagen', og at han havde truet med at skyde hans hund’.

Ifølge vidnet var Eddie dog roligere denne aften, end da de var ude på ejendommen 2-3 uger før, hvor han virkede, som om ’han var på noget’.

Efterfølgende vidnede Eddies ven, som godt nok kun har kendt ham et år, men talte sammen næsten hver dag og betragtede sig som Eddies fortrolige.

Journalist Linette K. Jespersen fortæller om drabet på Eddie Christensen. Journalist Linette K. Jespersen fortæller om drabet på Eddie Christensen inden retssagens begyndelse.

Han snakkede med Eddie i telefon om aftenen 9. maj, hvor emnet også var, at han skulle flytte sin campingvogn, der ikke bare kunne køres ud.

- Han var også lidt utryg. Han var lidt oppe at køre. Han havde nogle problemer, hvor han var, fortalte vennen, der aldrig selv har været ude på gården på Rendborgvej.

Han ved ikke, hvad det var for problemer.

- Virkede han nervøs, spurgte anklageren.

Sådan lidt blandet. Frustreret. Sur. Jeg siger til ham, at han lige kan ringe, når han tager afsted. Men han ringer ikke. Så sender jeg en sms, og den kommer der ikke svar på.

Vennen har aldrig selv mødt beboerne på gården, men Eddie har fortalt ham, at det var et hyggeligt sted.

Men denne aften var der noget andet i gære.

- Han havde noget, han skulle gøre. Han havde ikke tid til hyggesnak. Han havde travlt. Han ville gerne væk den aften, sagde vennen, der i øvrigt beskrev Eddie som 'en rigtig fin gut'.

Den 53-årige nægter sig skyldig og siger, at det var den 46-årige var bange for Eddie, og den 46-årige peger på den 53-årige som den skyldige