Efter 24 år i fængsel: Henrettet

En 44-årig mand blev natten til fredag henrettet i delstaten Alabama i USA efter at have siddet i fængsel i 24 år.

Det skriver New York Post.

Matthew Reeves blev i 1998 dømt til døden for et mord begået i 1996 på taxachauffør Willie Johnson, som Reeves skød og dræbte som 18-årig. Reeves havde angiveligt efter mordet taget til en fest.

Revees og hans familie havde i længere tid kæmpet for at undgå at blive henrettet via en dødelig indsprøjtning, da de ikke mente, at han forstod de papirer, som han skrev under, om hvordan han skulle henrettes, da han var mentalt udfordret.

Henrettelsen af Matthew Reeves har vakt opsigt i USA. Foto: Alabama Department of Corrections

Højesteret afgjorde metoden

Ifølge eksperter læste den 44-årige mand på et niveau, der svarede til en elev i første klasse, og han havde de sproglige kompetance, der passede til en fireårig.

Derfor vil han hellere henrettes på en alternativ metode. Sagen endte på bordet i højesteret, hvor de ni dommere skulle tage stilling til, om Reeves skulle henrettes med metoden, som han havde skrevet under på.

Med stemmerne fem mod fire afgjorde højesteret i USA, at Reeves godt kunne blive henrettet med en dødelig indsprøjtning.

Inden henrettelsen afslog Matthew Reeves at få serveret et sidste måltid.