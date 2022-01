Efter 30 år bag tremmer: Nu vil politimorder løslades

Østre Landsret, Ekstrabladet: Han har siddet i fængsel i mere end halvdelen af sit liv, men nu forsøger politimorderen Steen Viktor Christensen, 57, igen at blive prøveløsladt fra sin dom på livsvarigt fængsel.

Østre Landsret skal afgøre, om det er forsvarligt at løslade livstidsfangen. I februar 2021 afslog Retten i Glostrup at løslade ham, og den afgørelse er nu kæret til landsretten.

Politiet betragter ham åbenbart stadig som farlig og flugttruet. Han blev kørt til landsretten i en politieskorte med fuld udrykning og bevogtes af otte betjente, der blandt andet er bevæbnet med Colt M10 automatrifler.

I landsretten kom politimorderens forsvarer, advokat Janus Malcolm Pedersen, med et krav om dørlukning under hele retsmødet, fordi han mener, at Steen Viktor Christensens sikkerhed er truet, hvis der kommer oplysninger frem om hans forklaring og nye dokumenter fra december 2021.

Også i 2016 og 2017, hvor Retten i Glostrup behandlede hans anmodning om prøveløsladelse, kørte sagen for lukkede døre af hensyn til Steen Viktor Christensens egen sikkerhed.

Afhøres bag lukkede døre

Østre Landsret besluttede i dag, at den livstidsdømte skal afhøres bag lukkede døre, og at der er forbud mod at referere indholdet af de nye dokumenter i sagen.

Steen Viktor Christensen, der blev offentligt kendt som 'Batman-røveren', har siddet bag tremmer i 30 år siden september 1991 - først med to domme på samlet 15 års fængsel - og siden 1998 på livstid efter de koldblodige mord på to finske politifolk, der blev begået under et røveri i Helsingfors.

Mordene skete, mens Steen Viktor Christensen var på flugt fra sin første uledsagede udgang fra Vridsløselille Statsfængsel.

Her afsonede han to domme på samlet 15 års fængsel for 10 røverier med et samlet udbytte på 5,5 millioner kr., for voldtægt mod en 22-årig bankassistent, som han holdt som gidsel, og for at have styret en narko-ring fra fængslet.

Kun to nulevende fanger har siddet længere end Steen Viktor Christensen.

Rekorden indehaves af dobbelt-morderen fra Femøren, 72-årige Naum Conevski, der har været frihedsberøvet i 37 år. Han er idømt livsvarigt fængsel, men har tilbragt næsten alle årene på Sikringen og på en lukket retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans

Taxamorderen Seth Sethsen, 66, har siddet bar tremmer i 36 år, men 23. december besluttede Østre Landsret, at Kriminalforsorgen nu skal se at komme i gang med en udslusning, så han senere kan prøveløslades.

Den nu afdøde fire-dobbelte politimorder Palle Sørensen blev benådet i 1998 efter knapt 33 års fængsel.

Overkonstabel Eero Holsti, 56, blev likvideret med nakkeskud (til venstre). Også konstabel Antero Palo, 32, blev kommanderet ned på knæ og skudt i nakken (til højre).

Det er anden gang siden 2017, at Steen Viktor Christensen forsøger at blive prøveløsladt fra livstidsdommen. I juni 2017 afslog Retten i Glostrup en prøveløsladelse, efter at Retslægerådet og Kriminalforsorgen havde advaret mod en løsladelse. En psykiater mente dengang, at det var 'vanskeligt at udtale sig om risikoen for recidiv'.

Under afsoningen blev Steen Viktor Christensen gift med en finsk kvinde, som han har en nu voksen søn med.

Østre Landsret ventes først at afgøre sagen om en uges tid.