Efter 34 år: Mand anholdt i forbindelse med Lockerbie-bombningen

Det er 34 år siden, at en bombe ødelagde flyet Pan Am 103 over byen Lockerbie i Skotland. Terrorangrebet dræbte i alt 270 personer.

I to år har man nu ledt efter en mand fra Libyen, ved navn Abu Agila Masud, da amerikanske myndigheder har haft manden sigtet for at spille en stor rolle i bombningen.

Og nu har de amerikanske myndigheder altså meddelt, at han er i deres varetægt, og at der nu forberedes en retsag.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og Reuters.

Familierne er underrettet

Bomben dræbte 259 passagerer om bord på Pan Am flyet. Derudover blev også 11 andre mennesker i den skotske by Lockerbie dræbt, da vragdele fra flyet ramte deres hjem.

Det er det terrorangreb, som har taget flest liv på britisk jord nogensinde.

En talsperson fra de skotske myndigheder har udtalt, at familierne til ofrene er underrettet.

- Familierne til de dræbte i Lockerbie-bombningen har fået at vide, at den mistænkte Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi er i amerikansk varetægt.

Kun en blev dømt

I 2001 blev Abdelbaset al-Megrahi, som den eneste, dømt for bombningen.

Han sad i fængsel på livstid, men blev løsladt i 2009, da han blev diagnosticeret med kræft.

Han døde i Libyen i 2012.

En talsperson fra de skotske myndigheder udtaler, at de vil arbejde hårdt på at udøve retfærdighed for ofrenes skyld.

- De skotske anklagere og politiet vil, i samarbejde med den britiske regering og deres amerikanske kollegaer, fortsat forfølge efterforskningen, med det ultimative mål at få alle dem, som var i ledtog med Al Megrahi, til at bøde for deres gerninger.

Kidnappet i Libyen

Sidste måned lød flere rapporter på, at Abu Agila Masud var blevet kidnappet af en militant gruppe i Libyen.

Man har efterfølgende spekuleret i, om planen var at overgive ham til de amerikanske myndigheder.

Det vides dog endnu ikke præcist hvordan, de amerikanske myndigheder har pågrebet Masud.

