Efter 36 år i fængsel: Vil stadig ikke løslade livstidsfange

Efter 36 år i fængsel er Kriminalsorgen stadig ikke villig til at prøveløslade den livstidsdømte taxamorder Seth Sethsen, der er blevet 66 år.

Det kom frem i Østre Landsret i dag, hvor Seth Sethsen endnu engang forsøger at få lov til at tilbringe sin alderdom i frihed.

Advokat Camilla Skadborg, der repræsenterer Kriminalforsorgen sagde ifølge Ritzau i landsretten:

- Jeg mener ikke, det er tilrådeligt at prøveløslade Seth Nielsen. I mange år har han nægtet at samarbejde med Kriminalforsorgen og mange andre. Det betyder også, at man ikke løbende har kunne give ham flere frihedsmuligheder.

I maj afslog Retten i Glostrup at løse Seth Sethsen, men retten gav samtidig Kriminalforsorgen et hak i tuden med besked om, at sætte Seth Sethsen i gang med et forløb med udslusning - så det bliver muligt bedre at vurdere hans eventuelle farlighed.

Den kendelse blev kæret af Seth Sethsen til Østre Landsret i håbet om, at landsretten vil beordre ham på fri fod. Han afsoner for tiden i Herstedvester Fængsel.

Seth Sethsen er den livstidsfange, der har siddet næst længst bag tremmer i Danmark. Han overgås kun af dobbelt-morderen Naum Conevski, 72, der har siddet i 37 år. Men langt de fleste af år har Naum Conevski tilbragt på Sikringen og på Sankt Hans, fordi han er erklæret for sindssyg.

Politimorderen Palle Sørensen blev løsladt efter 33 års afsoning.

I Danmark kan livstidsdømte søge om prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Hvis de får afslag kan de søge igen efter 14 år og herefter regelmæssigt. Alle forsøg på at blive løsladt har hidtil været forgæves for Seth Sethsen.

Kurt Gaarn-Larsen sad død bag rattet i sin taxa morgenen efter, hvor en kvinde fandt ham. Efter et par døgns menneskejagt blev Seth Sethsen anholdt, og året efter blev han idømt livsvarigt fængsel. Foto: Gert Jensen

Kriminalforsorgens advokat fremhæver især Seth Sethsens mentale tilstand:

- Kriminalforsorgen vurderer, at der er behov for en retsmedicinsk vurdering. Der er gentagne gange blevet observeret mentale sygdomssymptomer, sagde hun ifølge Ritzau.

I 2014 og 2016 var Seth Sethsen indlagt på psykiatriske afdelinger uden at det førte til egentlige diagnoser. Lægerne mente, han var præget af mange års indespærring.

Seth Sethsen udtalte sig selv kun meget kort i landsretten:

- Det passer ikke, at jeg ikke har samarbejdet. sagde han.

Fangens advokat Henrik Stagetorn mener, at Kriminalforsorgen ikke har gjort nok for, at Seth Sethsen kan prøveløslades. Han mener, der snart må ske noget:

- Det er ikke noget, der tyder på, at han er sindssyg. Nu må der altså ske en prøveløsladelse, og det forekommer mig helt uforståeligt, hvorfor det skal trække ud i sådan et omfang, sagde Henrik Stagetorn ifølge Ritzau.

Østre Landsret afsiger kendelse i sagen 23. december.