Efter angreb: Pirater fængsles yderligere to uger

Forsvarer argumenterede for at løslade pirater eller forkorte varetægtsfængsling, men foreløbig er de stadig fængslet

Fire formodede pirater varetægtsfængsles yderligere 14 dage efter ildkamp med besætningen på Esbern Snare. Det har Københavns Byret netop besluttet. Dommeren mener, at der fortsat er grundlag for sigtelsen om forsøg på manddrab.

Anklageren krævede da også fortsat varetægtsfængsling in absentia, da hun afslørede, at det ikke endnu har været muligt at få de formodede pirater fremstillet for en dommer fysisk i løbet af de sidste 14 dage.

Har smerter

Forsvarsadvokat Birgitte Skjødt protesterede mod varetægtsfængslingen og sagde, at det indledningsvis var helikopteren, der afgav skud.

- Det, der bliver centralt i sagen, er, hvem der skyder først. De sidder helt ubeskyttet i en åben lille båd. Og som jeg forstår sagen, bliver der først skudt fra den danske helikopter.

- Den her sag drejer sig slet ikke om pirateri. Den drejer sig om forsøg på mandrab. Jeg mener derfor godt, at der kunne være tale om lovlig nødværge, lyder det fra Birgitte Skjødt.

Birgitte Skjødt siger desuden, at hendes klient har smerter, og hun opfordrer til, at varetægtsfængslingen bliver indskrænket til en uge, så de formodede pirater sidder kortest muligt i bur-cellerne ombord på Esbern Snare.

Kan ikke være alene

Anklageren siger, at man i den forgangne uge har gennemført afhøringer over videolink med gaster til stede, som ikke er i den fortrolighed, der normalt skal være mellem advokat og klient.

- Men man har vurderet på skibet, at man ikke kunne lade dem være alene, lyder det.

Alle fire nægter sig fortsat skyldige.

Anklageren fortæller, at det er en meget stor logistisk og diplomatisk opgave. Nogle vil måske sige, om man ikke bare kan vende Esbern Snare rundt og sejle de fire arrestanter hjem. Men man har ikke vurderet, at det var muligt at afbryde missionen, forklarer anklageren.

Det har heller ikke været muligt at chartre et andet skib af ‘administrative og diplomatiske årsager’.

Politiets teknikere i København har fået tilsendt fingeraftryk, dna og krudtslamsprøver. Det er endnu ikke lykkedes at sende våbnene til Danmark.