Efter anholdelser: Politi undersøger gult hus

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Et gult hus i Flauenskjold nord for Aalborg er fuldstændig afspærret, efter at Nordjyllands Politi har anholdt husets beboer og en anden mand og sigtet dem begge for at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, som stadig er savnet.

Teknikere i blå dragter går ind og ud af huset, og der er politistrimmel ved indkørslen. Tre ældre mænd står og kigger derned.

En stor genstand pakket ind af kriminalteknikerne er blandt de ting, som er blevet beslaglagt.

Naboerne, som Ekstra Bladets udsendte har talt med i den lille by, er tydeligt mærkede af nyheden om, at forbrydelsen, som politiet mener er blevet begået mod Mia Skadhauge Stevn, pludselig har ført efterforskningen til Flauenskjold.

- Det er sgu ikke sådan noget, man tror sker i denne lille by. Man forstår det slet ikke, siger en nabo.

Flere kender beboeren i det gule hus, men kun perifært. Ifølge flere har han arvet huset efter noget familie, men ikke boet der ret længe. Af tinglysningen fremgår det, at huset har været ejet og beboet af to ældre mennesker, der begge er afgået ved døden.

- Han har ikke blandet sig med nogen, når han var hjemme. Enten var han i købmanden, hos sig selv, eller på arbejde inde i Aalborg, lyder det.

Ifølge naboer har politibilerne holdt på adressen siden 11-tiden. Politiet har tidligere oplyst, at de to mænd er anholdt på hver sin adresse klokken 11.20.

På en adresse i Øster Vrå, hvor den anden anholdte bor, er der onsdag eftermiddag blot en civil politibil. Beboeren har boet i huset i mange år, og ifølge naboer er han tømrer.