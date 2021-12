Efter bandedrab: Bekræfter intensivt samarbejde

Dansk og svensk politi mødes ansigt til ansigt for at trænge til bunds i årsagerne bag blodige attentater i bandekonflikt

Der er spundet et tæt spindelvæv af lyssky tråde mellem Danmark og Sverige i forbindelse med den blodige bandekonflikt, der har kostet liv i både Københavnsområdet og senest i Malmø.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle 23. december, har Rigspolitiet i en konflikt-vurdering dateret 21. december anført, at de vurderer, at der 'aktuelt verserer en voldelig konflikt mellem på den ene side et lokalt kriminelt netværk kaldet Söderkulla fra Sverige mod på den anden side NNV-gruppen', som begge menes at have stået bag en eller flere voldelige hændelser rettet mod den anden part.

Og nu bekræfter svensk politi også, at der er indledt et intensivt samarbejde på tværs af Øresund.

- Nu har vi en direkte udveksling. Det handler om at udveksle information og bygge et situationsbillede sammen med danskerne, siger Mats Karlsson, der er leder af politiets efterretningsenhed Syd i Sverige, til Kvällsposten.

To mænd blev anholdt og sigtet for drab umiddelbart efter, at et NNV-medlem blev skudt og dræbt på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade i København i starten af december. Den ene var en 21-årig svensk statsborger. Foto: Ekstra Bladet

Det handler om at mødes ansigt til ansigt og udveksle informationer om personer, grupper og netværk, der opererer på begge sider af sundet og sammen lægge puslespils-brikkerne og bygge scenerier.

Politi-lederen tilføjer, at forhåbningen er, at samarbejdet videreudvikles.

- Vi ser, at de her personer bevæger sig frit over grænserne, siger han.

15. december i år blev en 25-årig dansk statsborger dræbt af skudt i en boligområde i Malmø-bydelen Bunkeflostrand. Han var tilmeldt på en adresse på den københavnske vestegn, men ifølge svensk politi havde han koblinger til boligområdet.

Han er da også tidligere dømt for kriminalitet i netop det område. Han har under en tidligere retssag via sin forsvarer sagt, at han er blevet skudt før, og gans generalieblad trækker også tråde til en person i den kreds, der lige nu er involveret i den blodige konflikt i det storkøbenhavnske område.

Mats Karlsson bliver spurgt i Kvällsposten, om drabet i Malmø kom bag på dem, selvom de havde arbejdet med det, siden begivenhederne i København tog fart.

- Jeg kan ikke gå i detaljer. Men baseret på den situation, vi havde inden, havde vi en række scenarier. Et scenario var, at der kunne ske ting på begge sider af broen. Så meget kan jeg sige, siger han.

Tre dansktalende mænd og en svensktalende mand er sigtet for drabet i Malmø, men nægter sig skyldige. Efter de blev varetægtsfængslet i en uge i Malmø Tingsrätt i søndags, blev de løsladt igen 23. december.

Den berygtede danske bande NNV gjorde sit for at påkalde sig opmærksomhed efter nedskydningen af den 25-årige danske statsborger, da de lagde en uhyggelig besked på Instagram efter drabet.