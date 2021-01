Efter brutal nedskydning: 41-årig erkender delvist

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Mindst 11 skud blev 2. januar affyret mod den bil, hvor bandeveteranen Cem Kaplan og et højtstående medlem af NNV sad.

Det kom frem fredag, da en 41-årig mand blev varetægtsfængslet frem til 11. februar for drab på den 38-årige Kaplan, som var far til fem, og forsøg på manddrab på det andet offer.

Den sigtede - en 41-årig muskuløs mand iført blåt joggingtøj og med et danskklingende navn - blev anholdt ved 13.57 torsdag.

Fredag var retsbygningen under massiv bevogtning af både civilt og uniformeret politi på grund af grundlovsforhøret.

Massiv bevogtning ved retten

Den 41-årige erkendte sig ved retsmødets start 'delvist skyldig' i sigtelsen. Hans forklaring må offentligheden dog ikke høre, da dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

Der er fortsat uidentificerede gerningsmænd på fri fod, og af sigtelsen fremgik det, at politiet endnu ikke ved, hvem der affyrede de mange skud mod den bil, hvor ofrene sad i.

De blev efterfølgende kørt til Nordsjællands Hospital af en tredje person i bilen. Her kæmpede lægerne forgæves for at redde Cem Kaplans liv. Begge ofre blev ramt af flere skud.

Politiet har oplyst, at den anholdte har tilknytning til rocker- og bandemiljøet, men uden at sige, hvilken relation der er tale om.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den anholdte relationer til Bandidos.

Den 41-årige blev fængslet, fordi retten mener, der er risiko for, at han vil begå ny ligeartet kriminalitet. Dels fordi der er grund til at tro, at han på fri fod vil forsøge at påvirke efterforskningen.

