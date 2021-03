Efter coronadom: 'Landsforræder og klam'

Det er hun dømt for i byretten

Københavns Byret idømte 12. marts Nanna Skov Høpfner (NSH), to års fængsel med baggrund i hendes deltagelse i en Men In Black-demonstration forskellige steder i København 9. januar 2021.

Det er en fordobling af den ordinære straf, fordi retten fandt, at lovovertrædelserne har sammenhæng med corona-epidemien. Det er første gang en person er dømt efter 'corona-paragraffen' i en sag, der ikke knytter sig til et økonomisk lovbrud.

Her er i kort form, hvad den 30-årige mor til to børn, er fundet skyldig i:

1. Hun er dømt for under en tale for demonstranter på Rådhuspladsen at have opfordret til vold. Hun råbte fra podiet blandt andet 'Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde' og 'er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner!' samt 'Smadr det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck politi. Fuck det hele mand. Tak.'

2. Retten fandt det bevist, at hun deltog i en 'grov forstyrrelse af den offentlige orden' ved flere gange at være gået forrest i demonstrationen og efter sin tale at have medvirket til angreb med kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten på polititjenestemænd, hvoraf ikke under 16 af dem blev ramt og flere kom til skade.

3. Hun er desuden dømt for at have undladt at efterkomme påbud til mængden om at skilles og tilskyndede andre til ny grov forstyrrelse af den offentlige orden og voldelig adfærd, idet hun i en megafon udtalte 'frihed for Danmark, vi har fået nok' og 'op i røven med dronningen'.

4. Endelig er hun dømt for at have deltaget i et opløb, hvor der blev kastet genstande mod politiet frem til demonstrationens opløsning.

5. Retten vurderer, at NSH har handlet i forening og efter forudgående aftale og i fælles forståelse med en større gruppe medgerningsmænd.

NSH er dømt og straffen til hende udmålt efter følgende paragraffer i straffeloven: 119b (punkt 2 jfr. punkt 1 og 81d, stk. 1) samt 245 stk.1 (delvis jfr. 21) samt 134a (begge jfr. 81d, stk 1.)