Efter dobbeltdrab: Politi endevender gerningssted

Den nærmeste nabo flager på halv, efter en 54-årig kvinde og en 55-årig mand onsdag blev fundet dræbt på deres landejendom tæt ved Skanderborg.

Det fortæller Ekstra Bladets reporter på stedet.

Torsdag eftermiddag er politiet fortsat i gang med at sikre spor på ejendommen, der ligger for sig selv i et kuperet bakkelandskab tæt ved landsbyen Svejstrup. Bag ved huset ligger en skov og foran er der marker.

Politiet har blandt andet opstillet en vogn foran ejendommen, og spor sikres både foran og bag ved huset. Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet arbejder kriminalteknikere ca. 100 meter bag ved ejendommen mellem nogle træer.

Ekstra Bladet har talt med en nabo, der kalder kvinden for 'en meget dygtig kvinde' og som fortæller, at hun arbejdede i en chefstilling i IT-branchen i Aarhus.

Ifølge naboen har den dræbte mand ikke fast bopæl på adressen.

- De har kendt hinanden i et stykke tid, fortæller naboen.

Der er lagt blomster ved gerningsstedet. Foto: Claus Bonnerup

Gerningsmand fundet i skov

Politiet modtog i første omgang en anmeldelse onsdag omkring 16.30. Den slog fast, at en mand var fundet dræbt på ejendommen, hvor politiet også fandt den dræbte 55-årige kvinde.

Det er politiets opfattelse, at gerningsmanden er kvindens tidligere mand, der er bosiddende i København. Han blev senere omkring klokken 19 fundet død i en nærliggende skov som et resultat af politihundenes sporingsarbejde. Det er uklart, om der er tale om den skov, der ligger bag ved huset.

Det er politiets opfattelse, at den pågældende mand har begået selvmord.

På mandens bopæl i København er der fundet klare indikationer af, at han ønskede at tage livet af sig selv.

En foreløbig undersøgelse i politiets registre viser også, at bruddet mellem de tidligere ægtefæller, der blev skilt i 2017, har været konfliktfyldt og turbulent. Dette element vil indgå i de videre undersøgelser.

Der skal i det videre forløb foretages en endelig identifikation og obduktion af de døde.

