Efter dobbeltvoldtægt: - Vi er alle meget påvirkede

Ved du noget om sagen eller den sigtede? Tip Ekstra Bladet på mail.

Det har sendt rystelser gennem beboerne på kollegiet BaseCamp på Amager i København, at to kvinder blev udsat for meget grove voldtægter lørdag morgen mellem klokken 4.30 og 5.30.

Kvinderne blev truet med kniv af en mand, der tvang dem til at åbne døren til kollegiet, hvorefter han udsatte dem for overgreb, der betegnes som 'særligt farlige'. Undervejs blev de slået i hovedet.

En 32-årig mand blev anholdt lørdag eftermiddag og erkendte, at der 'er foregået noget' i voldtægtsforholdet, men at han ikke har en detaljeret hukommelse om det og derfor nægter sig skyldig.

Mandag afholdt BaseCamp en psykologisk debriefing på ejendommen med deltagelse fra nærpoliti, Falck, beboere og deres større samarbejdsorganisationer.

Det fortæller Kristina Olsen, administrerende direktør for BaseCamp i Norden.

- Formålet har været, at ingen føler sig alene, og at vores beboere har et rum, hvor de kan tale frit, trygt og fortroligt og normalisere psykologiske reaktioner. Vi er alle meget påvirkede af situationen og forfærdede over, at et sådant overgreb har fundet sted hos os, siger hun.

Kristina Olsen tilføjer dog også, at de efter omstændighederne har det godt og er trygge ved politiets hjælp og den støtte, de får fra professionelle.

- Vi ved, at en proces som denne tager tid, og vi har brug for at omverdenen viser respekt og skaber den fornødne ro i og omkring beboernes hjem, så vi kan bearbejde og lægge det bag os, siger hun.

Hun fortalte dagen efter episoden, at det var andre studerende, som kom ned og hjalp til med at få stoppet episoden og jaget gerningsmanden på flugt. Han blev anholdt lørdag lidt efter klokken 16.

Da den 32-årige mand søndag morgen blev ført ind i dommervagten i København, haltende han på det venstre ben og var iført joggingtøj fra Københavns Fængsler. Det sorte hår var tætbarberet i bunden og lidt længere og krøllet på toppen.

I retten blev han både sigtet for de to voldtægter og for et røveriet godt en time forinden på Peder Lykkes Vej på Amager omkring klokken 3.15, hvor han holdt en kniv op for halsen af en kvinde, så hun udleverede telefon og nøgler.

Det røveri erkendte han.

Han blev varetægtsfængslet i 23 dage til 12. april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets krimi-podcast 'Bag Drabet'.