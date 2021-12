Efter dom: - Maxwell handlede ikke alene

Onsdag aften omkring klokken 23.00 dansk tid blev Jeffrey Epsteins ekskæreste Ghislaine Maxwell fundet skyldig i at groome og manipulere unge piger, der senere skulle blive ofre for milliardærens seksuelle misbrug.

Dette har vakt glæde vidt og bredt, også hos Virginia Guiffre, som er en af de mest fremtrædende kvinder, som er kommet med anklager mod Epstein og Maxwell.

Artiklen fortsætter under billedet...

Maxwell ses her give Epstein en fodmassage på et privatfly. Foto: Handout

'Min sjæl har længtes efter retfærdighed i så mange år, og det gav juryen mig i dag', skriver Guiffre blandt andet på Twitter.

Her skriver hun også, at Maxwell ikke var alene om det, og at flere skal stilles til ansvar:

Den nu 38-årige Virginia Roberts Giuffre har i forlængelse af Epstein-sagen anklaget den britiske prins Andrew for at have begået seksuelle overgreb mod hende og tvunget hende til sex for mere end 20 år siden, da hun var 17 år gammel.

Hun hævder, at hun over længere tid blev solgt til diverse seksuelle ydelser med mange mænd af Jeffrey Epstein, der i sin tid - blandt mange andre kendte og rige artsfæller - sås privat med den dengang fest- og dameglade prins Andrew.

Artiklen fortsætter under videoen...

Virginia Roberts Giuffre har sagsøgt prinsen for det påståede seksuelle misbrug

Sex med prinsen i London

Hun skulle blandt andet være fløjet til England, hvor hun havde sex med prins Andrew i Jeffrey Epsteins hus i London. Sex med andre mænd skulle blandt andet være sket på Epsteins private ø Little St. James, der i folkemunde på grund af anklagerne er blevet dømt 'Syndens ø', 'Den pædofile ø' og 'Orgie-øen'.

Prins Andrew erindrer ikke, at han nogensinde har mødt Virginia Roberts Guiffre.

Til trods for, at prins Andrew ikke erindrer at have mødt Virginia Guiffre ses de her sammen. I baggrunden er det Ghislaine Maxwell, der onsdag aften dansk tid blev dømt skyldig. Foto: Shutterstock

Virginia Guiffre kom oprindeligt i kontakt med Epstein, da hun arbejdede som massør på Donald Trumps enorme Mar-a-Lago-ejendom i Florida.

Guiffre valgte ikke at vidne i sagen mod Maxwell.