Efter drab: Det skete der i nat

Københavns Politi fortsætter søndag morgen efterforskningen af skyderiet på Christiania lørdag aften, der kostede en 30-årig mand livet.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en Hells Angels-rocker.

Politi: Mand med rocker-relationer dræbt af skud

Under skyderiet, som fandt sted klokken cirka 19.25, blev yderligere fire såret.

Politiet har arbejdet i og omkring Pusher Street hele natten, hvor Ekstra Bladets hold har været til stede.

Betjente fra Københavns Politi er rykket til Christiania i København, hvor flere er ramt af skud.

Lå i otte timer

I næsten otte timer lå den 30-årige likvideret med skud foran Stjerneskibet midt på Pusher Street på Christiania.

Mens han lå der og var dækket af et tæppe, arbejdede politiets efterforskere og kriminalteknikere på et større afspærret område fra indgangen til Pusher Street for at sikre spor.

Allerede før midnat lørdag aften ankom kriminalteknikerne til gerningsstedet, og iført blå dragter sikrede de spor på og omkring en blomsterkumme og en hashbod, hvor den 30-årige blev likvideret. Blandt andet koncentreredes efterforskningen sig om flere visuelle skudhuller i skiltet til hashboden. Flere gange blev der foretaget 360 graders videooptagelser, som senere kan bruges i bevismateriale og som dokumentation.

Kriminalteknikere arbejdede sent i nat på Christiania. Foto: Kenneth Meyer

Sporhunde i gang

Senere på natten blev snore og lyserøde retningspinde placeret omkring skudhullerne for at analysere skudvinkler. Samtidig havde politihunde sikret området for spor. I første omgang var det tre sporhunde, og senere kom yderligere to bombe- og krudthunde til. Halsende trak de i hundeførerne, ivrige efter at komme i gang.

Mindst otte gule markeringer viste steder, hvor politiet havde fundet noget under efterforskningen med mulig relation til drabet. Det kan have været patronhylstre, blodspor, cigaretskod eller andet.

Hashbod holdt åbent

Mens betjente sikrede området med afspærring holdt en bod Zion Train uden for politistrimlen åben. Kunder var der dog ikke mange af, til ekspedientens utilfredshed.

- Der er husleje, som skal betales, så jeg holder åbent, sagde manden i boden til Ekstra Bladet.

Som timerne skred frem med politiets efterforskning, valgte boden dog at lukke, for uniformerede betjente var formentligt lig med ringe eller ingen omsætning.

Uden for det afspærrede område havde Københavns Politi indrettet en kommandocentral sammen med beredskab og kriminalteknisk afdeling.

Ved halv totiden kom en retsmediciner fra Retsmedicinsk Institut, og et hvidt telt blev sat op, så han kunne arbejde uforstyrret. Først efter klokken tre natten til søndag og omkring otte timer efter drabet blev den 30-årige kørt væk i en rustvogn fra Beredskabet til Retsmedicinsk Institut.

Under en anden drabssag beskrev Ekstra Bladet her, hvordan man arbejder: Efter drab: Sådan arbejder de i det hvide telt

Efter næsten otte timer blev den dræbte kørt bort fra gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge et vidne, Ekstra Bladet talte med på stedet, var den 30-årige kommet den seneste halvanden måned på Christiania, hvor han solgte hash fra en bod. Vidnet mener at vide, at den dræbte tidligere har været med i NNV-bandegrupperingen, men nu er skiftet til Hells Angels.

Efter at liget var fjernet, fortsatte efterforskerne og teknikerne deres undersøgelser.

Ved femtiden blev en del af politiets afspærring fjernet, så det kun var lige omkring drabsstedet, politiet fortsat koncentrerede efterforskningen.

Færdige med undersøgelser

Den centrale vagtchef i Københavns Politi, Martin Kajberg siger til Ekstra Bladet tidligt søndag morgen, at man nu er færdig på stedet med undersøgelserne.

Han vil ikke sige yderligere, men fortæller, at politiet melder mere ud senere.

Under et pressemøde sent lørdag aften oplyste politiinspektør Poul Kjeldsen, at den dræbte var kendt i rocker-bandesammenhæng.

To mænd blev meldt anholdt på stedet, men en mulig relation til skyderiet skulle undersøges nærmere.

Flygtede på elcykler

Vagtchefen vil ikke søndag morgen sige, om de to fortsat er i politiets varetægt.

Lørdag aften oplyste politiet, at skyderiet fandt sted, da to maskerede mænd kom ind i Pusher Street. De to mænd flygtede på elcykler af mærket MATE mod Langebro.

Det er langt fra første gang, at der sker skyderier i Pusher Street. Læs mere her om landets blodigste brosten.