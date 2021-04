Efter drab: Dykkere finder knive

Efter små fem timers søgen har dykkere fra Forsvarets Minørtjeneste fredag eftermiddag fundet to knive, der sættes i forbindelse med et drab i Albertslund natten til torsdag.

Det bekræfter efterforskningsleder ved Vestegnens Politi Ole Nielsen over for Ekstra Bladet.

- Vi har fundet to knive, som nu indgår i efterforskningen. De skal nu undersøges, så vi kan slå fast, om det er gerningsvåbnet, siger han.

En dykker fra Forsvarets Minørtjeneste har sikret den ene kniv, som fredag eftermiddag er fundet i et vandareal i Albertslund. Foto: Kenneth Meyer

Det er politiets opfattelse, at der har været flere knive involveret i drabet, der fandt sted foran Det Internationale Kollegium i byens centrum.

Allerede torsdag eftermiddag blev et vandareal tæt på kollegiet undersøgt af dykkere, men fredag eftermiddag fandt man endelig to knive.

En 26-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have dræbt en 33-årig mand med flere knivstik foran kollegiet.

Under grundlovsforhøret erkendte den sigtede dele af forløbet, men nægtede sig skyldig i manddrab.

Beboere på kollegiet fortalte torsdag til Ekstra Bladet, at det angiveligt var en naboklage over høj musik, der førte til et skænderi mellem den 26-årige og den 33-årige dræbte.

På et tidspunkt blev skænderiet voldeligt, og den 26-årige trak to knive, som han ifølge sigtelsen angreb den 33-årige mand med.

Af sigtelsen fremgår det, at den dræbte blev tildelt talrige knivstik i halsregionen og et enkelt knivstik i brystet. Han døde af sine kvæstelser senere samme nat.