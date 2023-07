Efter drab: Fængslet

En 32-årig mand er blevet varetægtsfængslet i sagen om et drab, der fandt sted i i København i maj.

Manden blev anholdt og sigtet for drabet, da han mandag landede i Københavns Lufthavn. Tirsdag formiddag blev han fremstillet i Københavns dommervagt sammen med en 31-årig mand, som i forvejen er fængslet i sagen.

De to er sigtet for på 9. maj i tidsrummet mellem kl. 0215 og 0255 på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Enghavevej i København, i forening og efter forudgående aftale, at have dræbt en 48-årig herboende somalisk mand ved at stikke ham med en kniv eller et andet skarpt redskab i halsen, hvorefter offeret afgik ved døden.

Den 48-årige blev fundet død ved 3-tiden om natten ved Cirkeline Plads.

Da de to sigtede tirsdag formiddag sad i dommervagten, fremgik det i følge deres forsvarere, at den ene nægter sig skyldig i drab. Den anden lige så, men erkender at han har slået offeret med en flaske i hovedet.

To andre mænd har ligeledes været anholdt, men er løsladt igen.

Af tidligere omtaler af sagen fremgår det, at der er en relation mellem offeret og flere af de anholdte.

Hvad de nærmere omstændigheder er i sagen vides ikke, da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.

Fundet død på Vesterbro: Offer stukket i halsen