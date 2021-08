Over 12 dage forsøgte Thomas Gotthard at skaffe sig af med liget af sin kone

Efter af have dræbt Maria From Jakobsen i familiens have i Frederikssund flyttede sognepræsten Thomas Gotthard liget af sin hustru igen og igen.

Derfor har Nordsjællands Politi i forbindelse med efterforskningen måttet undersøge hele fem gerningssteder, hvor sognepræsten først opbevarede, senere forsøgte at ætse, begrave, partere og til sidst brænde resterne af den 43-årige psykolog.