Efter drab: Her er episoderne i den blodige krig

Krigen mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia har stået på i månedsvis - særligt én episode nævnes af kilder i miljøet

Kun i Ekstra Bladet

Et brandattentat spøger i kulissen og kan have forbindelse til likvideringen af en 30-årig Hells Angels-rocker lørdag på fristaden Christiania. Og drabet på rockeren kan dermed være den foreløbige kulmination på en konflikt, der nu har udviklet sig til en regulær krig, mellem folk, der er medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familia (LTF) og rockerklubben Hells Angels.