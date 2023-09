Efter drab og eksplosion: Flere rockerborge lukkes ned

Konflikten mellem Loyal to Familia og Hells Angels får nu Københavns Vestegns Politi til at lukke rockernes klubhuse i Rødovre og Taastrup

Konflikten mellem Loyal to Familia og Hells Angels får nu Københavns Vestegns Politi til at lukke rockernes klubhuse i Rødovre og Taastrup.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Fra tirsdag klokken 13.30 er der udstedt opholdsforbud på adresserne Hvidsværmervej 119 i Rødovre og Ole Rømers Vej 67 i Taastrup.

Det betyder, at det er forbudt at opholde sig på adresserne, hvor Hells Angels har til huse.

Hells Angels' klubhus i Rødovre lukkes ned. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Forbuddet gælder frem til den 26. september, og en overtrædelse af forbuddet kan koste fængsel i op til to år, skriver politikredsen.



'Baggrunden for forbuddet er, at politiet på grundlag af en verserende voldelig konflikt mellem rockergruppen Hell Angels MC og bandegrupperingen Loyal To Familia BGP er af den opfattelse, at der er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen, som tjener som opholdssted for Hells Angels MC, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden,' uddybes det i pressemeddelesen.

Konflikten blev gjort officiel den 27. august med et konfliktnotat fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Konfliktnotatet blev udarbejdet, efter at en Hells Angels-rocker blev likvideret på Christiania 26. august klokken 19.25 i det, politiet har vurderet var et målrettet angreb.

Hells Angels' klubhus på Svanevej i København blev lørdag morgen udsat for en voldsom eksplosion. Nu har politiet lukket alle rockernes klubhuse i København og på Vestegnen. Foto: Jonathan Damslund

Tre mænd med tråde til Loyal to Familia er anholdt i sagen. Den seneste - en 26-årig mand - blev fængslet i dag, tirsdag.

Allerede mandag blev rockernes tre klubhuse i københavnsområdet lukket af Københavns Politi.

Det skete, to dage efter at en sprængladning natten til lørdag ødelagde facaden på Hells Angels' rockerborg på Svanevej i København.

Ingen er anholdt i sagen, men politiet vurderer, at episoden er relateret til den blodige konflikt mellem grupperingerne.

Hvis du er nysgerrig efter at se, hvordan et Hells Angels-klubhus ser ud indefra, kan du blive klogere her.