Efter drab på bosted: - Det er fuldstændig uacceptabelt

Det er for risikabelt at arbejde i socialpsykiatrien, mener fagforeningsformand, efter en ansat på et bosted er blevet dræbt onsdag eftermiddag

En 29-årig mand, der var ansat på opholdsstedet Ørbækskilde i Fårevejle, blev onsdag eftermiddag stukket ihjel. En 19-årig beboer er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

- Det berører mig virkelig dybt. Og jeg ved, at det berører mine medlemmer, siger Benny Andersen, der er forbundsformand for fagforeningen Socialpædagogerne, til Ekstra Bladet.

- Det får mig til at tænke, at det stadigvæk er et arbejdsområde, hvor det er alt for risikabelt. Det er fuldstændig uacceptabelt, at sådan noget her kan ske, siger han videre.

Risikoen er for stor

Benny Andersen oplyser, at det er sjette gang siden 2012, at en ansat fra deres fagområde er blevet dræbt.

- Når man har oplevet fem drab på området siden 2012 - og nu nummer seks - så er det jo et udtryk for, at der er ting, som ikke er, som de skal være. Og det er ikke rimeligt, siger han.

- Vi havde virkelig håbet og troet, at nu blev der gjort noget sidste gang, og at vi ikke skulle opleve det her igen.

Forbundsformand for fagforeningen Socialpædagogerne, Benny Andersen, vil have flere ressourcer til deres fagområde for at undgå fremtidige tragedier.

Han mener, at risikoen for blandt andet vold er for stor for deres medlemmer.

- Det er uacceptabelt, at man nogen steder skal gå på arbejde og have den her risiko for at blive udsat for både vold, og det der er værre.

Fagforeningen Socialpædagogerne tæller 39.000 medlemmer.

Seks ansatte dræbt på bosteder siden 2012 Bosteder i socialpsykiatrien har igennem årene oplevet adskillige sager om vold og trusler mod ansatte, og i enkelte tilfælde er det gået så galt, at en medarbejder har mistet livet på jobbet. Her er en liste over de seks drab, der har fundet sted siden 2012: 30. december 2020 bliver en 29-årig ansat stukket ihjel på botilbuddet Ørbækskilde, som ligger i Veddinge i Odsherred. Overfaldet skete uden for bostedet. En 19-årig beboer er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

25. marts 2016 bliver en 57-årig kvindelig ansat på bostedet Lindegården knivdræbt af en 30-årig mandlig beboer.

7. maj 2014 bliver to medarbejdere - en 69-årig læge og en 40-årig socialrådgiver - knivdræbt på botilbuddet Saxenhøj i Sakskøbing af en 28-årig mandlig beboer. Den ene dør på stedet, mens den anden senere dør af kvæstelserne. Gerningsmanden dømmes til anbringelse for dobbeltdrab og forsøg på drab.

2. december 2013 bliver en kvindelig sosu-assistent på bostedet Ringbo i Bagsværd knivdræbt af en 72-årig mandlig beboer. Gerningsmanden er skizofren og nægtede op til drabet at tage sin medicin.

7. februar 2012 bliver en 46-årig kvindelig socialpædagog voldtaget og dræbt på en gåtur med en 40-årig mandlig beboer fra bostedet Blåkærgård ved Viborg. Gerningsmanden, som er sindssyg, får en anbringelsesdom på ubestemt tid. Kilder: Ritzau, Avisen.dk Vis mere Luk

Beder om hjælp fra politikerne

Der er for få hænder - og for få af de rette hænder - i socialpsykiatrien, mener Benny Andersen.

- Generelt kan man sige at indenfor socialpsykiatrien, så er det et udsultet område. De seneste tal viser, at der en en stigning i antallet af arbejdsulykker. Der er for mange steder, hvor man oplever, at ressourcerne er for små, siger han og uddyber:

- Hvis det er beboere, hvor det kræver, at du er to på en vagt, og der kun kan være en, så er der risiko for, at det går galt. Er der en personalegruppe, hvor man ikke ansætter nok faguddannet personale, så er der en risiko for, at ting går galt. Er der en borger, der bliver udskrevet for tidligt fra behandlingspsykiatrien og ikke kommer hen, hvor der en specialviden, så er der en risiko.

Derfor vil han have politikerne til at gribe ind, så lignende hændelser kan undgås i fremtiden.

- Vi skal have hjælp fra politikerne. Man er nødt til at prioritere det her område. Vi har sagt det i årevis, siger Benny Andersen og fortsætter:

- Når Folketinget skal i gang med at diskutere en ti års psykiatriplan, så skal der fokus på socialpsykiatrien, ellers kan vi risikere at få en ny tragisk hændelse igen.