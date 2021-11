Efter drab: Politiet undersøger 25-årigs færden

Selvom politiet har sat massive kræfter ind på efterforskningen af et mystisk drab i Hvidovre ved overgangen fra oktober til november, er de ikke klar til at gå ud med drabsofferets identitet.

Den 25-årige mand blev fundet livløs i et grønt område søndag 31. oktober og døde siden som følge af alvorlige skader, blandt i hovedet.

Hvorvidt der har været tale om en regulær mishandling, som førte til dødsfaldet, vil politiet ikke udtale sig om.

Leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Vestegns Politi, Ole Nielsen, ønsker ikke at gå i dybden med resultaterne af obduktionen eller placeringen af skaderne på den afdødes krop.

I det hele taget holder politiet sine teorier og foreløbige resultater af efterforskningen for sig selv.

Ole Nielsen oplyser dog, at man er i gang med at kortlægge den dræbtes færden i timerne op til, at han blev fundet livløs i det grønne område.

Den 25-årige blev fundet af en forbipasserende ved et stisystem ved Avedøre Landsby tæt på det sted, hvor Motorring 3 krydser Holbækmotorvejen.

Her har man foretaget en findestedsundersøgelse, som politiet heller ikke ønsker at oplyse detaljer fra.

Politiet ved findestedet. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den dræbte af marokkansk afstamning. Han er kendt af politiet og er ifølge Ekstra Bladets oplysninger en af flere tiltalte i en sag om et groft hjemmerøveri.

Ole Nielsen ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt man mener, at der er én eller flere gerningsmænd bag drabet, ligesom han heller ikke vil tale om motiv.

Politiet hører gerne fra vidner eller andre med kendskab til sagen. Ring 1-1-4.

