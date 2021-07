Efter drab: Pushere genåbner hashgade

Pusher Street på Christiania åbnede i aftes atter for det illegale salg i den verdensberømte hashgade, der har været lukket, siden et skyderi natten til 4. juli kostede en 22-årig christianit livet.

Genåbningen sker fem dage efter, den 22-årige blev begravet.

Christiania er normalt kendt for sit beboerdemokrati, hvor større beslutninger træffes på fællesmøder, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det alene pusherne, der har besluttet at slå dørene op for hashsalget.

Den 22-årige blev mindet i Pusher Street. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge oplysningerne skal gadens fremtid først afgøres på et fællesmøde i august, men Ekstra Bladet erfarer, at kræfter på fristaden overvejer en mere permanent nedlukning af Pusher Street.

Angiveligt hænger det sammen med, at miljøet på Christiania gradvist er blevet forrået, i takt med flere forskellige kriminelle grupperinger har gjort deres indtog.

Ekstra Bladet har senest beskrevet, hvordan personer med tilknytning til Loyal To Familia (LTF) før sommer skaffede sig adgang til Christianias lukrative hashmarked.

Kilder fortæller, at en pusher fra Christiania havde en hashgæld til LTF'erne, hvilket fik dem til at rykke ind og de facto overtage boden.

Flere beskrev efterfølgende, hvordan stemningen i fristaden var trykket. Kulminationen skete, da den 22-årige blev likvideret. Under skyderiet blev også en 31-årig mand såret.

Pusher Street har været lukket, siden en 22-årig blev likvideret på fristaden. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

200 henvendelser

Drabsmanden er stadigvæk på fri fod, og politiet har endnu ikke et gennembrud i sagen.

- Vi har fået over 200 henvendelser. Det er ikke decideret vidner allesammen, men folk der var i området den aften. Desværre har det endnu ikke ledt til noget gennembrud, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at man fortsat efterforsker bredt og kigger i flere retninger - også i forhold til motiver. På trods af de mange henvendelser vil politiet gerne tale med flere vidner. Det gælder særligt personer, der var til stede under skyderiet.

- Lige nu er vi mest interesseret i at tale med dem, som løb ud fra området efter drabet. Der er en masse, der løber; nogle selvfølgelig af frygt for blive skudt, andre formentlig, fordi de har noget i lommerne. Men vi har en idé om, at en af dem, der løber, er gerningsmanden. Derfor hører vi gerne fra folk, så vi kan danne os et fuldt billede, siger Bjarke Dalsgaard Madsen.