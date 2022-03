Efter drab: Undersøger muligt skudhul i boligblok

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Kriminalteknikere er i færd med at undersøge et muligt skudhul ved gerningsstedet, hvor en 21-årig mand blev fundet dræbt af skud i en bil.

Det oplyser Ekstra Bladets fotograf på stedet. Hullet sidder i gavlen til en boligblok i boligkvarteret Rosenhøj omkring tre-fire meter oppe på den brune gavl.

Drabet skete ifølge Østjyllands Politi i krydset mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd i Viby J.

Politiet har natten igennem været til stede ved krydset, der ligger ved en tankstation, Viby Gymnasium & HF og boligkvarteret Rosenhøj og arbejder også nu på stedet.

- Den dræbte har ikke umiddelbart nogen relation til bandemiljøet, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Bilen holdt ude i selve krydset, og det var en patrulje, der var på vej til en anden opgave i den aarhusianske bydel, der fandt den unge mand. Der var ikke andre personer i bilen, oplyser politiet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om bilen har været i bevægelse, da skuddene blev affyret. Politiet søger vidner, som har været i krydset mellem klokken 00.50 og 1.11 natten til tirsdag.

De pårørende til den 21-årige er underrettet.

- Vi efterforsker ud fra flere forskellige hypoteser, og det er for tidligt at sige noget om, hvad motivet kan være, og hvad der præcis er sket. Vi arbejder på højtryk for at afklare hændelsesforløbet, og vi hører meget gerne fra vidner i sagen, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Søger vidner

Politiet søger oplysninger om en bil, der blev fundet, kort tid efter at politiet fandt den unge mand dræbt. Bilen var sat i brand.

Der er tale om en sølvfarvet bil af mærket VW Golf Variant. Den havde påmonteret stjålne nummerplader, HG 36 244, og var blevet efterladt for enden af Ormslevvej i vestlig retning.

Bilen blev ifølge politiet fundet, da den holdt i krydset mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd i Viby J. Foto: Ernst van Norde

De stjålne nummerplader hidrører fra en tilsvarende bilmodel.

Politiet kan ikke udelukke, at bilen har været anvendt til drabet, og søger vidner, som har oplysninger om bilen eller har videoovervågning.

- Det kan både være virksomheder eller private, der kan have overvågning, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi og tilføjer, at politiet også er interesseret, hvis der er nogen, der har videoovervågning i eller i nærheden af krydset, hvor den 21-årige blev fundet dræbt. Han kan dog ikke oplyse et præcist gerningstidspunkt.

Hvis man har oplysninger i sagen eller videoovervågning fra adresserne, kan man kontakte politiet på telefon 114.

21-årig mand fundet dræbt i bil