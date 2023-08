Efter drab: Ung mand kræves fængslet

Københavns Politi fremstiller søndag kl. 14.00 en 18-årig mand i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Teenageren er sigtet for drab og drabsforsøg i forening med pt. ukendte gerningsmænd efter drabet på en 30-årig mand i Pusher Street lørdag aften.



Der er iværksat en massiv efterforskning, som fortsætter, oplyser politiet. Det var kort efter klokken 19.25 lørdag aften, at to maskerede mænd affyrede skud på Sterneskibet på fristaden. Det er ifølge politiet den styrende hypotese i efterforskningen, at de to gerningsmænd gik efter en 30-årig mand, der blev dræbt på stedet. Fire andre blev såret af skud ved episoden.



Efterforskningen og afhøringen af vidner og de øvrige sårede har ifølge politiet vist, at de to maskerede gerningsmænd allerede startede med at affyre skud, inden de gik ind på Stjerneskibet og hermed ramte flere tilfældige personer, som kom til skade.



- Gerningsmændenes hensynsløse og afstumpede handling, hvor de ikke kun koldblodigt dræber en 30-årig mand, men også skyder omkring sig udenfor, hvor andre er kommet til skade, er fuldstændig uacceptabelt, siger ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Poul Kjeldsen.



I forlængelse af skudepisoden har Københavns Politi iværksat en omfattende efterforskning. To mænd blev anholdt allerede lørdag aften. Den ene blev dog efter endt afhøring løsladt, da det blev klarlagt, at han ikke var involveret. Den anden fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Anklageren fra Københavns Politi vil begære lukkede døre.



Efterforskningen fortsætter nu for at finde frem til øvrige gerningsmænd, oplyser politiet.