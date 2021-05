Efter drabs- og gidselsag: Politiet jagter stadig to mistænkte

Sydøstjyllands Politi overvejer at efterlyse to formodede medgerningsmænd til grusom vold og frihedsberøvelse med navn og billede

I det, der ser ud til at have været en grusom hævnaktion mod en varetægtsfængslet, 18-årig mand, som sigtes for at have knivdræbt en 19-årig mand natten til lørdag i centrum af Vejle, står Sydøstjyllands Politi nu med en stærk ambition om hurtigst muligt at kunne anholde yderligere to mistænkte.

De to formodede medgerningsmænd til den grusomme mishandling af den drabssigtede, 18-årige mand, som søndag blev fremstillet i grundlovsforhør iført krykker, hospitalstøj, flere sår i ansigtet og på kroppen og med dårlig hørelse kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger - hvis de ikke selv melder sig - se frem til en intensiveret jagt i løbet af ganske kort tid.

Mange unge mennesker var mandag stimlet sammen omkring blomsterne og hilsnerne til den afdøde Hassan Can Muhammed Bican Encikli. Foto Tim Kildeborg Jensen

- Vi kender identiteten på den ene af de to, og han ved, vi er efter ham, siger efterforskningsleder og vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Jens Lyng Michelsen, til Ekstra Bladet.

Han bekræfter politiets formodning om, at der er en direkte forbindelse mellem drabet, der skete omkring klokken halv et natten til lørdag i en passage mellem Nørre Torv og Kalkbrænderivej i centrum af Vejle og sagen om grusom vold og frihedsberøvelse af den drabssigtede, 18-årige mand.

Mandag var der blevet lagt mange blomster og hilsner på stedet, hvor en 19-årig mand natten til lørdag blev dræbt med adskillige knivstik i centrum af Vejle. Foto Tim Kildeborg Jensen

Ansigt begravet i mudder

En 21-årig mand blev ligesom den drabssigtede varetægtsfængslet i fire uger søndag, efter at de begge - med et par timers mellemrum - var blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. Begge nægter sig skyldig i henholdsvis sigtelsen om drab og sigtelsen om grov vold, trusler og frihedsberøvelse.

Den 21-årige, der ved retsmødets begyndelse brokkede sig over, at han ikke havde kunnet tå lov til at kontakte sin egen advokat på forhånd, har, ifølge politiet, sammen med de to, som stadig er på fri fod, udøvet uhørt grov vold mod den drabssigtede.

Det skete ifølge sigtelsen ved at slå ham flere gange i ansigtet, bore en pind ind i hans ene øre og anus, begrave hans ansigt i en mudderpøl, så han ikke kunne trække vejret og ved afbrænding af hans øjenlåg.

'Vi gennemtæsker dig, du skal dø i dag, vi dræber både dig og din far', råbte de tre gerningsmænd angiveligt, mens de i løbet af en time lørdag formiddag mishandlede den drabssigtede på to forskellige adresser i Vejle og Jelling.

Drabssigtet voldsoffer i bedring

Som nævnt i Ekstra Bladets reportage fra grundlovsforhørene søndag var det ikke muligt at høre flere detaljer end oplæsningen af sigtelserne, fordi dommer Kresten Trolle valgte at følge anklager Camilla Holst Petersens anmodning om lukkede døre for pressen og offentligheden.

- Sagen har en sjældent grov karakter, der er stadig to mistænkte på fri fod og efterforskningen er på et tidligt stadie, begrundede Camilla Holst Petersen sin anmodning ved det andet retsmøde, da den 21-årige blev sigtet for grov vold, trusler og frihedsberøvelse.

Sydøstjyllands Politi har arbejdet intensivt med efterforskningen af først drabssagen og siden volds- og gidselsagen, hvor den drabssigtede ifølge politiet blev grusomt mishandlet. Foto Local Eyes

Ifølge vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen holder politiet mandag fortsat igen med informationerne.

- Det er en grov og omfangsrig sag, og vores informationsniveau løftes ikke af, at vi stadig leder efter to gerningsmænd, siger Jens Lyng Michelsen.

Den 18-årige, der på én og samme tid er sigtet for med adskillige knivstik at have dræbt en 19-årig mand og siden selv blive udsat for grusom mishandling, er ifølge Ekstra Bladets oplysninger i bedring og udskrevet fra sygehuset.