Efter drama: 80-årig mand fængslet

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Efter en dramatisk episode er en mand på 80 år blevet varetægtsfængslet.

Manden blev onsdag formiddag fremstillet i dommervagten i København, sigtet for grov og farlig vold ved at have stukket sin ægtefælle i maven tirsdag aften klokken cirka 21.20 i en lejlighed på Nørrebro i København.

Den 80-årige blev kørt til dommervagten i en patruljevogn og ført ind i lokalet klædt i ternede pyjamas-lignende bukser og en hvid hospitalsskjorte.

Dommeren informerede manden om, at han havde beskikket forsvarer Klaus Jensen for ham, og den ældre mand sagde taknemmeligt:

- Tak, jeg håber, han bliver på min side.

Hvorefter dommeren svarede:

- Det er jeg sikker på.

Nægter grov vold

Efter at manden og hans forsvarer havde haft en kort samtale, vendte de to tilbage i retslokalet, og forsvareren meddelte retten, at manden kan erkende det faktiske, men nægter sig skyldig i sigtelsen om grov vold.

Derefter begærede anklageren dørlukning med henvisning til, at kvinden ikke er blevet afhørt, som han sagde 'fyldestgørende' og ikke skal kunne læse i medierne om mandens forklaring i grundlovsforhøret. Ekstra Bladet protesterede over det, men dommeren fulgte anklagerens begæring.

Hændelsen førte tirsdag aften til et stort politiopbud, hvor der i første færd var usikkerhed om, hvad der var sket, at en kvinde var stukket, men dog var uden for livsfare.

Dommeren valgte efter grundlovsforhøret at fængsle den gamle mand i foreløbig 27 dage.

Artikel opdateret med fængsling.