Efter dramatisk biljagt: Fire personer udleveret til Sverige

Fire personer blev tidligt søndag morgen anholdt efter en dramatisk eftersættelse af to biler, hvor politiet måtte afgive flere skud omkring Sluseholmen ved Øresundsmotorvejen i København.

Alle fire er søndag aften blevet fremstillet i grundlovsforhør ved dommervagten i København, hvor det er blevet besluttet, at de skal udleveres til Sverige.

Det oplyser pressevagten hos Københavns Politi til Ekstra Bladet søndag aften.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, hvorfor det ikke er nærmere beskrevet, hvad der er kommet frem af eventuelle beviser og forklaringer under retsmødet.

Forulykkede

Det var omkring klokken 5.30 søndag morgen, at morgenfreden omkring Sluseholmen blev forstyrret, da politiet så sig nødsaget til at åbne ild mod en blå Volkswagen i et forgæves forsøg på at bringe bilen til standsning.

Annonce:

- Der bliver afgivet skud på Sluseholmen, og så forsætter den vilde jagt - så at sige - ud ad motorvejen og ud til Gammel Køge Landevej, sagde Kenneth Hviid Simonsen, der er efterforskningsleder ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet søndag formiddag.

Biljagten fortsatte herefter til Hvidovre, hvor den blå bil til sidst forulykkede.

Politiet eftersatte samtidig en anden bil, en Volvo, der ligesom den blå Volkswagen kom kørende fra Sverige. Denne blev stoppet ved Sjællandsbroen uden videre drama.

Artiklen fortsætter under billedet.

I forbindelse med biljagten anholdt politiet en 23-årig kvinde og en 22-årig mand, som begge sad i den blå Volkswagen, samt en 24-årig kvinde og en 21-årig mand, som sad i Volvoen.

Københavns Politi oplyser, at ingen af de sigtede er danske statsborgere.

Alvorligt røveri i Sverige

Den vilde biljagt blev igangsat, da det svenske politi slog alarm over for Københavns Politi. Den blå Volkswagen, der stak over Øresundsbroen mod Danmark, viste sig nemlig at være efterlyst af vores svenske naboer i forbindelse med et alvorligt røveri i Helsingborg.

Annonce:

- Vi havde i løbet af natten et røveri i Helsingborg, hvor der blev stjålet en bil. Alarmen kom klokken 1.52. Kort efter klokken 5 kan vi fortælle, at bilen passerede Øresundsbroen, hvorefter vi kontaktede dansk politi, fortæller Sara Andersson, pressetalsmand i Region Syd, til Aftonbladet.

Københavns Politi har over for Ekstra Bladet bekræftet, at de fik meldingen fra svensk politi, hvorefter de eftersatte de to biler.

Forholdene omkring den anden bil er endnu ikke oplyst, men søndag formiddag lød meldingen, at man også mistænkte denne for at have forbindelse til røveriet i Helsingborg.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ville påkøre betjene

Søndag eftermiddag kunne Københavns Politi oplyse, de fire anholdte begæres udleveret til Sverige i relation til røveriet af den blå Volkswagen.

De kunne også oplyse, at føreren af den stjålne bil i forbindelse med bilflugten skulle have forsøgt at påkøre danske politibetjente, da de prøvede at bringe bilen til standsning. Derfor er manden sigtet for vold mod polititjenestemand,

I løbet af dagen ville politiet af hensynet til den tværgående efterforskning mellem Danmark og Sverige ikke oplyse nærmere om, hvad de fire ellers er sigtet for. Heller ikke under grundlovsforhøret blev der læst sigtelser op, eftersom retsmødet udelukkende drejede sig om udleveringsspørgsmålet.