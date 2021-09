Efter efterlysning: 26-årig anholdt

En 26-årig mand blev mandag aften anholdt og sigtet for at have voldtaget en 60-årig kvinde i Brønderslev 29. august.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Politiet udsendte tidligere på dagen en efterlysning af gerningsmanden med nogle overvågningsbilleder, og det bar tilsyneladende frugt.

- Efter flere henvendelser fra borgere i området kunne vi anholde en 26-årig mand, som vi formoder er gerningsmanden, siger vagtchef Torben Larsen til Nordjyske.

Den anholdte skal nu afhøres, hvorefter det skal vurderes, hvorvidt han skal fremstilles i grundlovsforhør. Det er endnu uvist, hvordan den 26-årige forholder sig til sigtelsen.