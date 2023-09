Efter eksplosion: Politiet søger vidner

Efter der tidligt lørdag morgen lød et voldsomt brag i forbindelse med en eksplosion ved HA's klubhus i Københavns nordvestkvarter, blev to personer set løbe fra stedet, fortæller politiinspektør Trine Møller

Efter der tidligt lørdag morgen lød et voldsomt brag i forbindelse med en eksplosion ved HA's klubhus i Københavns nordvestkvarter, blev to personer set løbe fra stedet.

Og politiet hører gerne fra vidner, som har set dem.

Det oplyser politiinspektør hos Københavns Politi Trine Møller til Ekstra Bladet.

- De var iklædt sort tøj og løb mod Ørnevej, fortæller hun.

Har man set de to mørkklædte personer, bedes man kontakte politiet på 114. Politiet hører også gerne fra borgere, som har observeret anden mistænkelig adfærd i forbindelse med hændelsen.

- Har politiet sikret videoovervågning fra Hells Angels?

- Vi undersøger og sikrer, hvad der er af videoovervågning, lyder svaret.

Politiinspektøren taler med pressen. Foto: Jonathan Damslund

Vidner: 'Øredøvende brag'

Ekstra Bladet har fra en borger i området hørt om en ung mand, der blev set løbe fra stedet umiddelbart efter braget.

Han er over for Ekstra Bladet beskrevet som meget ung.

Trine Møller kan ikke kommentere yderligere på de to mænd, der blev set løbe fra stedet. Hun udtaler også, at hun ikke kan sige noget om, hvorvidt der var tale om en bombe. Svaret lyder, at politiet fortsat efterforsker sagen.

Anmeldelsen om eksplosionen indløb kort efter 5.30 lørdag morgen, og fandt sted på Svaneve.

Trine Møller siger, at politiet anser eksplosionen som led i den igangværende konflikt mellem to grupperinger.

For to uger siden udarbejdede politiet et såkaldt konfliktnotat, hvori det er beskrevet, at politiet mener, at der er tale om en konflikt mellem den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) og Hells Angels.

