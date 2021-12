Krimi ... 6. dec. 2021 kl. 17:54 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Efter færdselsuheld: Helikopter tilkaldt

Mandag eftermiddag er der sendt en helikopter ud for at transportere en tilskadekommen efter et færdselsuheld på Brovej ved Egernsund tæt på Gråsten i Sønderjylland