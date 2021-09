Efter 'fangeflugt': Rockerhvalp hjemme igen

En 29-årig mand, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger har tilknytning til rockerklubben Satudarah, har siden begyndelsen af august været eftersøgt.

Det skete, efter at politiet ganske enkelt glemte manden ved retten, hvor en dommer kort forinden havde valgt at varetægtsfængsle ham og fire andre.

Sagen handlede om trusler, grov vold og brugstyveri i Frederikssund, men nu er samtlige sigtelser mod ham opgivet, og han er formelt løsladt.

Manden er da også dukket op til overfladen, oplyser hans forsvarsadvokat Esben Skjernov til Ekstra Bladet.

- Han ringede til mig, da jeg kommunikerede ud i systemet, at han ikke længere er fængslet, og er kommet hjem, siger forsvareren.

Ny sigtelse

Hans klient kan dog se frem til en ny sigtelse - for at have unddraget sig varetægtsfængslingen. Det kan udløse bøde- eller fængselsstraf.

Politikommissær Anders Jørgensen fra Nordsjællands Politi, bekræfter, at den 29-årige er løsladt, men har i skrivende stund ikke yderligere kommentarer til sagens udvikling.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, blev den 29-årige, hans lillebror og tre andre 6. august fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, sigtet i et sagskompleks om blandt andet grov vold og vidnetrusler.

Dommeren fandt grundlag for at varetægtsfængsle de fem, som efterfølgende skulle fragtes til forskellige arrester. Familie og kærester til arrestanterne blev således noget overraskede, da den 29-årige indfandt sig.

- Pludselig stod han der med sin kuffert, som hans kæreste havde pakket til ham, så han kunne få den med i Vestre Fængsel, fortalte moderen nogle dage efter til Ekstra Bladet.

- De er kørt fra mig, lød det ifølge den 49-årige kvinde fra Nordsjælland også, før hendes søn luntede væk derfra.

Det er siden lykkedes ham at undgå ordensmagten, som har ledt efter ham. Der er i forløbet også blevet afsagt kendelse om, at manden skulle efterlyses internationalt, selvom politiet ikke selv offentligt er gået ud med billede og navn af manden.

Satudarah nægter

Ifølge Esben Skjernov, der repræsenterer tre af sagens hovedpersoner, har politiet opgivet sigtelserne mod hans klienter i tre ud af fem forhold, som blandt andet handlede om afstraffelse med en el-cykel.

Dermed har anklagemyndigheden ifølge ham blandt andet nedskaleret sigtelsen om grov vold til simpel vold og vidnetrusler til trusler.

De fire varetægtsarrestanter desuden torsdag formiddag alle blevet løsladt, efter at en dommer skulle tage stilling til den fortsatte varetægtsfængsling.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den mødende anklager i sagen.

Brødrene menes ifølge Ekstra Bladets oplysninger at have relationer til Satudarah.

Rockerklubben afviser imidlertid forbindelsen, og en talsmand skriver i en mail til Ekstra Bladet, at personerne ikke har 'tilknytning til SMC (Satudarah, MC, red.)'.