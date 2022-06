Efter festival: Efterlyser onanerende mand

Da Skive Festival forløb fra 2. til 4. juni, var tre kvinder udsat for en ubehagelig oplevelse, da en mand onanerede foran dem.

Det skriver TV Midtvest.

Kvinderne på 17 og 18 år kendte ikke manden, og de anmeldte ham efter hændelsen.

Nu har Skive Politi modtaget et billede af manden midt i akten, hvorfor de kan lave et signalement af ham med forhåbningen om, at han vil melde sig selv.

- Det er et meget klart og tydeligt billede - og taget på fersk gerning. Vi opfordrer herren til at melde sig selv, så vi ikke skal offentliggøre noget billede, siger politiassistent Niels Bach til Tv Midtvest.

Svindel for hundredetusinder

Skive Festival oplevede desværre flere anmeldelser.

To unge mænd anmeldte et overfald, hvor de var blevet slået flere gange i ansigtet.

Ud over det var der anmeldelser om svindel med festivalarmbånd, hvor fem personer, der arbejde som frivillige på festivalen blev sigtet for at sælge armbånd som hælervarer for 625.000 kroner.

En bartender havde også fået sig en fiks idé, da han tilbød festivalgæster rabat, men i stedet fik dem til at overføre beløbet for den serverede alkohol direkte til hans sin Mobilepay. Han nåede at få overført 4100 kroner.

