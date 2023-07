Efter Field's-skyderi: Anker straffen

Den 23-årige mand, som i starten af juli blev dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse for et skyderi i indkøbscenteret Field's, har anket straffen.

Det oplyser hans forsvarer, Luise Høj, i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

Manden har accepteret rettens afgørelse af, at han er skyldig i skyderiet, skriver advokaten.

Men han ønsker, at landsretten skal tage stilling til, om det er nødvendigt at anbringe ham på Sikringsafdelingen - også kendt som Sikringen.

Under retssagen har hun argumenteret for, at det måtte være tilstrækkeligt med en anbringelse på en almindelig retspsykiatrisk afdeling.

Hendes begrundelse er, at det også er sådan en afdeling, som manden har været indlagt på, siden han blev anholdt.

Men Københavns Byret var enig i med anklagemyndigheden i, at den unge mand skulle anbringes på Sikringen.

Annonce:

Sikringen huser kriminelle, der er vurderet til at være farlige, og som på grund af utilregnelighed som følge af sindssygdom eller lignende ikke kan idømmes en almindelig fængselsstraf.

Luise Høj skriver, at hun forventer, at sagen kan gennemføres i Østre Landsret, uden at der skal føres beviser om hændelsesforløbet.

Derfor forventer hun ikke, at det bliver nødvendigt at afhøre sagens forurettede igen.

Det skyldes, at ankesagen ifølge forsvareren kun skal handle om strafudmålingen.

Den 23-årige blev dømt for tre drab og flere drabsforsøg i indkøbscenteret Field's 3. juli sidste år på Amager.

Retten vurderede, at skyderiet var planlagt.

Manden blev ikke idømt fængsel, da han var utilregnelig under skyderiet. Derfor blev han i stedet dømt til anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling.

Luise Høj har fortalt i retten, at den unge mand ikke kan huske begivenhederne i indkøbscenteret klart.