Efter Field's-skyderi: Under al kritik

To sagkyndige inden for psykiatrien vurderer, at den 23-årige drabstiltalte mand er blevet fejldiagnosticeret og fejlbehandlet forud for Field's-skyderiet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Der blev bomstille i retten, da den 23-årige drabstiltaltes forsvarer Luise Høj rejste sig og tog ordet ved dagens retsmøde og skød skarpt mod behandlingen af den tiltalte forud for Field's-skyderiet.

Her læste hun minutiøst op fra vurderinger fra to overlæger i psykiatrien, som vurderer behandlingsforløbet som helt og holdent mangelfuld.

Det skete i forlængelse af, at anklager Søren Harbo læste mentalerklæringen højt i retten. I den forbindelse gennemgik han også journaler, der dokumenterede, at den 23-årige allerede den 13. januar 2022 henvendte sig i akutmodtagelsen ved Psykiatrisk Center på Amager.

Herfra indledtes der et forløb, der viste sig at være præget af intern faglig uenighed, fejldiagnosticeringer, fejlbehandling og manglende opfølgning.

Råb om hjælp bliver afvist

Manden henvendte sig, da han oplevede psykotiske symptomer og var præget af frygt, for at andre mennesker ville gøre ham ondt. En frygt, der affødte tanker og en trang til at dræbe dem, der ville gøre ham fortræd.

Ifølge journalen blev det noteret af en psykolog, at manden skulle henvises til det specialiserede behandlingstilbud OPUS. Men i februar får den tiltate besked på, at henvisningen er blevet afvist.

Han blev i stedet henvist til et ikke-specialiseret tilbud, kaldet F-act, som indledtes i april 2022. Det blev fastslået, at den 23-årige havde psykosesymptomer, men fordi han selv nægtede det på det tidspunkt, blev akutforløbet afsluttet.

- Overlægen burde have foretaget en tættere og hyppigere observation med så plaget og forpint en patient, konkluderer den tidligere speciallæge, der vurderede behandlingsforløbet til at være 'overfladisk' og 'under normen'.

Fra maj måned frem til 28. juni - godt en lille uge inden skyderiet - blev det igangsat, at den 23-årige skulle nedtrappe den anti-psykotiske medicin.

I retten har det også været fremme, at manden ringede til Psykiatrifonden fra toilettet i Field's og ventede i 16 minutter, men forgæves. Herefter gik han ud og gennemførte sine ugerninger. Privatfoto

Sygeplejerske: Det har pint mig

Journalerne gav også et indblik i, at behandlingsforløbet har været præget af en intern uenighed mellem overlæger. Særligt var der uenighed om den 23-åriges diagnose og dermed også den rette behandling. Han var i kontakt af i alt seks forskellige behandlere undervejs i forløbet.

Uenigheden var også til at tage og føle på for en sygeplejerske, der forsøgte at råbe overlægerne op. Hun var ikke i tvivl om alvoren af mandens tilstand.

'Det har pint mig efterfølgende. Han fik ikke stillet en korrekt diagnose. Jeg prøvede at igangsætte tværgående initiativer. Efter min vurdering var han meget syg,' lød det fra en sygeplejerskes notat, som forsvareren læste op i retten.

Lemlæstelse, drab og kannibalisme

Efter den 23-åriges anholdelse blev anholdt, blev der udarbejdet en lægeerklæring på mandens tilstand. Her kom det frem, at manden fremstod uden situationsfornemmelse og følelsesmæssig respons til, hvad der var sket i Field's. Hans mimik og blinkefrekvens var stærkt nedsat.

Manden havde fortalt, at han ønskede at dræbe menneskene i shoppingcenteret for at redde dem, og fordi han var overbevist om, at de ønskede at dø. Han syntes, ligene så fredfyldte ud.

Den 23-årige nåede at skyde og dræbe en 17-årig dreng og pige og en 46-årig familiefar foran hans mindreårige børn. Foto: Kenneth Meyer

Derudover var manden præget af morbide tanker om drab, lemlæstelse og kannibalisme - han gav blandt andet udtryk for, at han havde tanker om at spise dele af sit eget ansigt og mavesæk, mens han også tænkte på at spise andre mennesker.

Mentalerklæring: Han skal anbringes

På baggrund af tidligere journaler, der beskriver et langt psykiatrisk forløb, fra da han var barn - helt frem til 3. juli 2022 - lyder konklusionen, at den 23-årige er sindssyg og også var det på gerningstidspunktet under skyderiet.

Af rapporten fremgår det, at den 23-årige udviser paranoid skizofreni og lider af hallucinationer, paranoide forestillinger, tvangstanker og social fremmedgørelse.

Derfor lyder anbefalingen fra Retslægerådet, at manden, hvis han bliver fundet skyldig i forholdene, bør få en dom til anbringelse på sikret psykiatrisk afdeling.