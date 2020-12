Efter fund af gedehoved: Nu vil DF ændre loven

En kvindelig fængselsbetjent fandt i november et afskåret gedehoved foran sin dør.

Politiet kædede fundet sammen med kvindens arbejde, og den slags chikane af fængselsbetjente er langt fra unormalt, fortalte formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, til Ekstra Bladet i november.

Efter Ekstra Bladets omtale af sagen fremsætter Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup nu et forslag i Folketinget, der skal gøre det sværere for indsatte at finde frem til personlige oplysninger om fængselsbetjente, som så kan misbruges til chikane.

Fængselsbetjent fandt afskåret gedehoved foran sin hoveddør

Søger aktindsigt

For som det er i dag, kan indsatte i de danske fængsler søge aktindsigt i deres egne sager i Kriminalforsorgen. På den måde kan de få udleveret personlige oplysninger på fængselsbetjente, der har været inde over deres sager.

Men det skal være slut, siger Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, der også har stillet spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup i sagen:

- Vi skal beskytte vores gode ansatte i fængslerne bedre. Derfor stiller vi forslaget i det nye år.

Dansk Folkeparti vil i stedet have, at man får oplyst den pågældende fængselsbetjents personalenummer - et såkaldt U-nummer - når man søger aktindsigt.

Det kan Bo Yde Sørensen dog ikke se den store fidus i:

- Jeg mener ikke, at der er behov for, at man skal have hverken navne eller numre på fængselsbetjentene udleveret.

- Det er ikke nødvendigt for at klage over et rygebøde at vide, hvem det er, der har udskrevet den. Det er Kriminalforsorgen, der står for at håndtere personaleretlige sager, og de ved godt, hvem der er på arbejde, siger han.

Bo Yde Sørensen har selv oplevet, hvordan jobbet som fængselsbetjent har medført chikane. Foto: Nicolai Perjesi

Fængselsbetjent udsat for voldsomt overfald

DF: Kompromis

Dansk Folkepartis Peter Skaarup erkender dog også over for Ekstra Bladet, at man allerhelst så, at indsatte heller ikke kunne søge aktindsigt i U-numrene:

- Hvorfor skal man have u-numre udleveret?

- Det er heller ikke fordi, det er vældig vigtigt for vores vedkommende.

- Det vil trods alt være en bedre situation end i dag, hvor navnene på fængselsbetjentene fremgår.

- Men hvis det ikke er vigtigt for jer i Dansk Folkeparti, hvorfor stiller I det så som en del af jeres forslag?

- Det indtryk jeg får fra de forskellige partier er, at det ikke kan lade sig gøre at komme igennem med et forslag, hvor der ikke er nogen som helst form for ID på fængselsbetjentene.

- Men hvis vi kan få de andre partier med på helt at sløjfe nummeret, så vil vi gerne det, siger Peter Skaarup.

Kvindelige betjente overfaldet i fængsel

Store konsekvenser

Bo Yde Sørensen understreger over for Ekstra Bladet, at han ikke er imod Dansk Folkepartis forslag.

Han kan bare ikke se, hvorfor U-numrene skal til at være en del af aktindsigterne.

Det vigtigste er, at politikerne i Folketinget får øjnene op for, hvilke psykiske og økonomiske konsekvenser det har, at indsatte kan misbruge fængselsbetjentenes personlige oplysninger.

Selv har han oplevet, at politiet måtte bruge ressourcer på at beskytte ham og hans familie i to situationer - den ene var under en privat sejltur, hvor politiet måtte patruljere langs vandkanten.

- I princippet kan en indsat søge aktindsigt i mit sygefravær og se, hvad jeg fortalte min læge i går. Man kan få udleveret mit karakterbevis fra 9. klasse, fortæller Bo Yde Sørensen.

- Det har kun ét eneste formål, og det er at genere personalet.

Fængselsbetjent fandt afskåret gedehoved foran sin hoveddør

Fængselsbetjent fandt afskåret gedehoved foran sin hoveddør Fængselsformand: Kan gå i timer uden opsyn