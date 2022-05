Efter fund af nedgravet lig: Tre er fængslet

Efter et langvarigt grundlovsforhør er to mænd og en kvinde her til aften blevet varetægtsfængslet, sigtet for drab

Efter et langvarigt grundlovsforhør bag lukkede døre er to mænd og en kvinde her til aften blevet varetægtsfængslet efter fundet af et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding.

De tre er fængslet i foreløbig fire uger, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Grundlovsforhøret fandt sted ved retten i Kolding, efter at politiet i dag gjorde den uhyggelige opdagelse, et nedgravet lig.

Afspærring på stedet i en haveforening ved Kolding. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Den afdøde formodes at være den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen, og de tre er mistænkt for at have dræbt ham, fremgik det af sigtelsen mod dem i den åbne del af grundlovsforhøret.

Her kom det også frem, at det er sket på ukendt sted og ukendt vis. En obduktion skal klarlægge de nærmere omstændigheder.

Alle tre, som er 39, 35 og 32 år, nægter sig skyldige i drab.

Men der er mange ubekendte faktorer i sagen, og mistankegrundlaget har ikke været offentligt fremme. Det skyldes, at anklageren efterfølgende begærede dørene lukket, hvilket dommeren efterkom.

Den 43-årige har været meldt savnet af pårørende siden starten af maj, og senere på måneden valgte politiet at efterlyse ham offentligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En af de formodede gerningsmænd til en nådesløs kidnapning blev selv fanget og tortureret i en lade på Midtsjælland sidste år. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app