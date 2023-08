Efter gaderæs: Får sin Ford Mustang konfiskeret

En 26-årig mand har fået konfiskeret sin Ford Mustang af Retten i Glostrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden var tiltalt for at have deltaget i et arrangeret gaderæs i Glostrup i juli 2021.

Dommen koster ham desuden 30 dages fængsel og fem års ubetinget frakendelse af førerretten.

Ifølge tiltalen kørte han mindst 123 kilometer i timen et sted, hvor fartgrænsen er 60.

Jævnfør færdsels- og straffeloven betegnes vanvidskørsel eksempelvis som kørsel med en hastighed på mindst 200 kilometer i timen, spirituskørsel med en promille på over 2,0 og kørsel med mere end det dobbelte af den tilladte fartgrænse i området.

Nye regler fra 2021 om vanvidsbilisme indebærer blandt andet, at politiet skal beslaglægge vanvidsbilisters køretøjer på stedet med henblik på konfiskation.

Det er endnu uvist, hvorvidt den dømte anker dommen.

Den 26-åriges bil blev taget i forbindelse med politiets indsats mod ulovlige gaderæs, lyder det.

- Personer, der går til disse arrangementer, skal vide, at ulovlige gaderæs har vores udelte opmærksomhed, siger politikommissær Claus Stoltenberg.

Tal fra Rigspolitiet viser, at 1902 køretøjer blev beslaglagt i perioden fra 1. april 2021 til 20. marts 2023.

Det er særligt Midt- og Vestjyllands Politi, der har haft travlt med at stoppe vanvidsbilister.

Her har man beslaglagt 257 køretøjer.

Omvendt står det til på Bornholm, hvor 22 køretøjer er blevet midlertidigt fjernet fra vejen.