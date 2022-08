Efter håndvægts-drama: Ikke første gang

Det kunne være gået grueligt galt.

Heldigvis slap børnene med skrækken, da en tung håndvægt søndag aften i sidste uge landede få meter fra dem, efter den var blevet kastet eller tabt fra et højt lejlighedskompleks i Ulsøparken, Brøndby Strand.

Som Ekstra Bladet beskrev tidligere på ugen, efterlod håndvægten et dybt hul i asfalten og en skræk i livet hos børnenes mor.

Derfor har Brøndby Boligselskab valgt, at der skal sættes videoovervågning op, og beboerne er advaret om, at det vil føre til ophævelse af lejemålet, hvis man finder den skyldige.

Men moderen og flere andre beboere fortæller nu, at håndvægten ikke er en enestående begivenhed. Gennem flere år er der nemlig blevet kastet diverse ting og sager ud fra de høje bygninger, og beboerne undrer sig over, at der ikke er gjort noget ved problemet før nu.

Skrald, bleer og potteplanter er bare få af de ting, områdets beboere har set falde fra den høje ejendom gennem årene. Foto: Kenneth Meyer

'De tager det slet ikke alvorligt'

Moderen til de legende børn fortæller til Ekstra Bladet, at der før har været problemer med blandt andet skrald og bleer, der blev kastet ud ad vinduerne, uden at boligforeningen reagerede.

- Jeg har set folk kaste skrald ned fra altanerne, og det er beboerne trætte af. Men der bliver ikke gjort noget ved det. De tager det slet ikke alvorligt. Hvis ikke det her bliver taget alvorligt nu, så tager jeg den så langt, jeg kan. Det her var dråben. Det kunne være endt i en tragedie, siger moderen til Ekstra Bladet.

Kvinden vil ikke have sit navn frem, men Ekstra Bladet kender hendes fulde identitet.

Fik bleer i hovedet

36-årige Dennis Nielsen har boet i lejlighedskomplekset, hvorfra håndvægten blev kastet, i fem år. Han er også mere end bekendt med problemerne.

- Det er ikke første gang, vi har oplevet det her. Det er første gang, der er blevet smidt noget ned, der var så tungt, men jeg har set rigtig mange ting blive kastet ned.

- Shawarma, dadler, tun- og makrelsalater. Det er, som om de ikke gider bruge skraldespanden. Min mor fik en pose bleer smidt i hovedet, siger Dennis Nielsen til Ekstra Bladet.

Her er håndvægten, der angiveligt skulle være kastet eller tabt fra en af lejlighederne. Flere beboere siger, at politiet tog den med for at undersøge dna-spor. Privatfoto

Dennis Nielsen har en mistanke om, at affaldet kommer fra en enkelt lejlighed i bygningen, men han har ikke selv set, hvem der i så fald skulle have kastet de forskellige ting.

Han kan ikke forstå, at det er nødvendigt med en politianmeldelse, før der bliver gjort noget ved problemet.

- Jeg synes, det er sygt, at man skal gå til politiet for at få folk til at stoppe. Det burde være det mest normale, at man ikke smider ting ud ad vinduet. Der render jo børn og dyr rundt nede foran, siger han.

Dåsemad og vandmeloner

Ekstra Bladet har også været i kontakt med en tredje beboer, der ikke vil have sit navn frem.

Den 29-årige mand boede i ejendommen fra 2016-2019, og han beretter ligeledes om kast af alt fra potteplanter til dåsemad og vandmeloner.

Han siger, at han også selv har klaget til både politiet og Brøndby Boligselskab, der dog ikke gjorde noget ved problemet, fordi ingen ved, hvem der kaster ting ud af vinduet.