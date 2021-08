Efter hestemishandling i stald: Efterforsker ny sag

Et år efter at en ukendt mand trængte ind i en stald og udsatte hesten Carli for så brutal mishandling, at hesten måtte aflives, efterforsker politiet nu en ny episode i stalden i Holbæk Rideklub.

På vegne af rideklubben oplyser Stina Myrholm, at ejeren til en af hestene i går morges opdagede, at hesten kort efter at være trukket ud på folden var meget svedig, og at der var noget mærkeligt ved dens hale. Da ejeren løftede halen, var blandt andet hestens kønsdele meget hævet.

Med den uopklarede mishandlingssag fra sidste år in mente gik alle alarmklokker på stedet, og rideklubbens videoovervågning blev gennemgået. Billederne viser ifølge Stine Myrholm en mand inde i stalden natten til i går ved to-tiden. Han stod blandt andet ved den pågældende hests boks og kælede for hesten, og han har opholdt sig længere tid i stalden.

Stina Myrholm, som ejede hesten Carli, og folkene bag rideklubben mener, at manden i høj grad ligner den mand, der også blev fanget på video sidste år, og hvor politiet i forbindelse med efterforskningen af Carli-sagen offentliggjorde billederne.

Hun har på rideklubbens facebookside lagt et foto ud, hvor de sammenligner manden fra den nye sag - dog kun med ryggen til - med et billede af manden, der blev efterlyst i Carli-sagen. Hun understreger, at de denne gang har meget bedre videoer af manden end sidste år, og at politiet har fået det materiale.

- Vi har valgt at lægge et enkelt billede ud af ham bagfra, hvor man ikke umiddelbart kan identificere ham, men for at dokumentere, at der er optaget video af ham og for at bringe fokus på sagen, siger Stine Myrholm, der ikke lægger skjul på, at det er frustrerende, at den brutale sag om hendes hest Carli ikke er opklaret.

Hest blødte

Carli blev udsat for mishandling en nat midt i september 2020. Den otteårige fjordhest havde alvorlige skader i endetarmen og blødte. Skaderne var så grove, at en dyrlæge vurderede, at Carli skulle aflives. Videoovervågningen viste en mand ankomme til stedet om natten blandt andet med en flaskelignende genstand i hånden.

Hesten Carli måtte aflives. Privatfoto

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der er en ny anmeldelse fra rideklubben, som undersøges. Vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard oplyser, at en dyrlæge er på sagen, og at politiet både i går og i dag har foretaget undersøgelser på stedet.

Foreløbig er der en politisag om ulovlig indtrængen i stalden. Man afventer pt dyrlægens endelige konklusion om skader på hesten, så politiet er helt sikre på gerningsindholdet.

Midt- og Vestsjællands Politi er meget opmærksomme på mishandlingen af Carli sidste år, men siger, at det er for tidligt at konkludere, om det er samme mand, som ses på de nye billeder. Politiet skal også før en eventuel offentliggørelse af nye billeder overveje om, de har andre muligheder for at identificere manden, og de skal overveje lovligheden i offentliggørelse af billederne.