Efter hestemishandling: Mand anholdt

En mand er er tirsdag aften blevet anholdt i forbindelse med sagen om mishandling af en hest i Holbæk.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands politi over for Ekstra Bladet.

- Han bliver anholdt klokken 18.03. Op til anholdelsen får vi flere henvendelser fra folk i Holbæk, der fortæller, at de har set manden, der svarer til det signalement, som er sendt ud, siger Thomas Hartmann, vagtchef.

- Manden bevæger sig mod Holbæk Havn, og den sidste anmelder bliver stående til vi er fremme og kan pågribe ham.

I sidste uge kom det frem, at en hest var blevet mishandlet natten til tirsdag i Holbæk Rideklub.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med rideklubben, der mener, at manden ligner den gerningsmand, som sidste år var på spil samme sted, og som ikke er blevet pågrebet.

Med den uopklarede mishandlingssag fra sidste år in mente gik alle alarmklokker i gang på stedet, og rideklubbens videoovervågning blev gennemgået. Billederne viser ifølge Stine Myrholm en mand inde i stalden natten til i går ved totiden. Han stod blandt andet ved den pågældende hests boks og kælede for hesten, og han har opholdt sig længere tid i stalden.

Politiet har tidligere udsendt et signalement af manden, der af politiet beskrives som 20-30 år, 160-170 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, lys hudfarve, kort hår, iført skjorte, shorts, ankelsokker, støvler og sixpence. Han havde en atypisk gangart, hvor han gik med armene langt ud fra kroppen.

Thomas Hartmann fortæller, at den anholdte svarer til signalement, men han ønsker for nuværende ikke at komme med flere detaljer herunder, om manden erkender eller nægter sig skyldig.