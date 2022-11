Efter Holbæk-drab: Barn afgået ved døden

To personer er anholdt i sagen om den 37-årige gravide plejehjemsansatte, der blev dræbt

Efter det forfærdelige drab på den 37-årige gravide kvinde i Holbæk blev det ufødte barn i første omgang reddet ved resolut førstehjælp og derefter indlagt på sygehuset til yderligere behandling. Kvinden var syv måneder henne, da drabet fandt sted.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser dog nu, at barnet afgik ved døden i dag kl. 14.44. Det gør de i en pressemeddelelse.

'Hans liv stod ikke til at kunne reddes,' fremgår det af pressemeddellelsen.

Derudover oplyser vicepolitiinspektør Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi, at Politiet ikke har yderlige kommentarer til sagen.

Voldsomt drab

Drabet på den 37-årige kvinde skete torsdag aften sidste uge.

Kvinden havde lige fået fri fra arbejde på et plejecenter sent om aftenen ved 23-tiden, da hun gik hen og satte sig ind i sin lille bil.

Her blev hun angrebet og stukket flere gange, mens hun blev trukket ud af bilen. Angrebet var så voldsomt, at hun afgik ved døden.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Gerningsstedet er blevet overdænget med blomster og lys efter det voldsomme drab på den gravide kvinde i Holbæk. Foto: Henning Hjorth

Derefter forsøgte man at redde det lille barn, hvilket umiddelbart tegnede godt i starten.

I fredags udtalte Kim Løvkvist nemlig til Ekstra Bladet, at det udfødte barn var en dreng, og at han 'havde det godt efter omstændighederne'.

- Meldingen er, at barnet har det godt efter omstændighederne. Det er en lille sårbar størrelse, men foreløbig ser det lovende ud, sagde Kim Løvkvist.

Men desværre varede det altså ikke ved.

Sigtede i sagen

Der er indtil videre blevet anholdt to i sagen om det voldsomme drab.

Den ene person, som politiet anholdte mandag formiddag, er en 24-årig mand, som er mistænkt for at stå bag drabet.

Derudover er en 33-årig kvinde også blevet anholdt. Ifølge politiet havde kvinden en relation til offeret. Hun er sigtet for at have en rolle i drabet.

Begge to er afghanske statsborgere. Kvinden har dog bopæl i Danmark.

Begge parter er efter et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk tirsdag kl. 9 blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Begge har udbedt sig betænkningstid.