Efter knivkrig: Forlænger visitationszone

Efter fund af flere knive i området omkring Nørrebro og Nordvest forlænger politiet nu den visitationszone, der trådte i kraft 8. februar.

Det betyder, at muligheden for visitation forlænges frem til 14. marts.

Der skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Zonen blev etableret på baggrund af den bølge af knivstikkerier, der har fundet sted siden 24. december sidste år. Københavns Politi vurderer, at de mange knivstikkerier skyldes et opgør mellem to grupperinger med tråde til det kriminelle miljø.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om unge med relation til den forbudte bande LTF på den ene side og en gruppe yngre fra ydre Nørrebro og Nordvest på den anden side.

I visitationszonen har politiet haft udvidede muligheder for at visitere personer og undersøge køretøjer. I løbet af de seneste 14 dage har politiet fundet ca. 20 knive, som har været gemt forskellige steder - blandt andet i det offentlige rum.

- Vi har fundet en del knive i området, og for at sikre borgernes tryghed har vi forlænget visitationszonen, og vi fortsætter dermed vores øgede tilstedeværelse og indsats. Vores formodning er, at de våben, vi nu har beslaglagt, ville kunne bruges til nye overfald, så det er godt, at de nu er væk fra gaden, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard i pressemeddelelsen.

Visitationszonen blev indført, få dage efter at en 21-årig mand blev ramt af skud i Jægersborggade. Offeret blev ramt i halsen og var efterfølgende i livsfare.

Det 21-årige skudoffer har haft sin gang i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor LTF har haft en central afdeling. Kort efter episoden meldte politiet ud, at skyderiet kunne være gengæld for den seneste tids knivstikkerier.

Loyal to Familia: Banden, der ikke vil dø

Her kan du få et overblik over zonen, der nu er forlænget med to uger. Politifoto

